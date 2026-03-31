РФ должна ответить за преступления в Буче и Ирпене, - Берсе

Ален Берсе о спецтрибунале для России

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о необходимости привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией в Буче и Ирпене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении генсека в Х.

"Через четыре года после зверств в Буче и Ирпене мы вспоминаем жертв. Эти преступления являются следствием агрессии России против Украины. Совет Европы продолжает добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", – заявил Берсе.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул: безнаказанности быть не может.

Что предшествовало?

Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.

Каллас в Киеве заявила, что Европа поддерживает Украину и будет работать над привлечением РФ к ответственности.

Приїхали, закликали, дьорнули мінералоски, пофоткались на фоні розвалин і поїхали далі стурбовуватись...
31.03.2026 10:13 Ответить
Світ дізнався за злочини у Бучі, бо територію звільнили від рашистських покидьків. Найбільші злочини були на окупованих досі територіях, але кацапи зуміли не дати розійтися цій інформації.
31.03.2026 10:09 Ответить
Тук, тук! Кто там? Це я, секретар Берсе, заяву вам приніс про вашого куйла.😮
31.03.2026 10:18 Ответить
пане! тільки за це?...
31.03.2026 10:08 Ответить
А вони мабуть не в курсі, що вже чотири роки те саме продовжується на решті окупованих територій, а мирні міста просто щоденно обстрілюються ракетами та дронами. Звідки ж їм про то знати?
31.03.2026 10:55 Ответить
Вони мабуть все-таки знають і допомагають Україні. Які до них претензії? Претензії можуть бути тільки до ворога - росії, яка напала на Україну і до нашої влади в обличчі Голобородька і його призначенців - "ефективних менеджерів", яких немає в К;онституції і проросійської, совкової шобли, яка сміялася з попереджень розвідок Заходу. Але вони свої родини і статки вивезли, а жителіва Бучі, Ірпеня, Гостомеля та десятка інших міст підставили під ворога. Якби вони не брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики, то чоловіки мали можливість вивести хоча би жінок і дітей.
31.03.2026 11:03 Ответить
31.03.2026 10:09 Ответить
Інформацію не сховаєш...
31.03.2026 10:58 Ответить
Балакати то не комільфо...
Дайте ракет і дронів щоб гасити НПЗ Животворящіє...
Тоді кара і суд будуть близько!!
31.03.2026 10:11 Ответить
31.03.2026 10:13 Ответить
31.03.2026 10:18 Ответить
берсе тільки но роздуплився?
і тільки за бучу та ірпень?
чи, можна хайпувати, хоч кожень день, перераховуючи злочини підарів?
31.03.2026 10:19 Ответить
існування московії як такої це вже злочин проти людства
31.03.2026 10:28 Ответить
краще такі заяви, ніж "миротворчість" Тромба і його покидьків
31.03.2026 10:28 Ответить
Та хіба відповідати рашистам тільки за Бучу та Ірпінь? А Маріуполь, а сотні тисяч військових злочинів, які скоються кожен день і ніч?
31.03.2026 10:30 Ответить
Якшо сам Генеральний секретар Ради Європи таке меле, то шо казати про пересічного європейця (про угорця/ серба/італійця я вже просто мовчу)...
31.03.2026 10:45 Ответить
 
 