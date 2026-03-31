РФ должна ответить за преступления в Буче и Ирпене, - Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о необходимости привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией в Буче и Ирпене.

"Через четыре года после зверств в Буче и Ирпене мы вспоминаем жертв. Эти преступления являются следствием агрессии России против Украины. Совет Европы продолжает добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", – заявил Берсе.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул: безнаказанности быть не может.

Что предшествовало?

Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.

Каллас в Киеве заявила, что Европа поддерживает Украину и будет работать над привлечением РФ к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не побеждает в войне. Следует усилить поддержку Украины, - Стармер