РФ має відповісти за злочини в Бучі та Ірпені, - Берсе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про необхідність притягнення до відповідальності винних у злочинах Росії в Бучі та Ірпені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі генсеку у Х.

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"Через чотири роки після звірств у Бучі та Ірпені ми згадуємо жертв. Ці злочини є наслідком агресії Росії проти України. Рада Європи продовжує домагатися притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості", – заявив Берсе.

Генеральний секретар Ради Європи наголосив: безкарності не може бути.

Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

Каллас у Києві заявила, що Європа підтримує Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності.

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