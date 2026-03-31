РФ має відповісти за злочини в Бучі та Ірпені, - Берсе
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про необхідність притягнення до відповідальності винних у злочинах Росії в Бучі та Ірпені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі генсеку у Х.
"Через чотири роки після звірств у Бучі та Ірпені ми згадуємо жертв. Ці злочини є наслідком агресії Росії проти України. Рада Європи продовжує домагатися притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості", – заявив Берсе.
Генеральний секретар Ради Європи наголосив: безкарності не може бути.
Що передувало?
Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.
Каллас у Києві заявила, що Європа підтримує Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності.
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