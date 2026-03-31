УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12668 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
850 14

РФ має відповісти за злочини в Бучі та Ірпені, - Берсе

Ален Берсе про спецтрибунал для Росії

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про необхідність притягнення до відповідальності винних у злочинах Росії в Бучі та Ірпені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі генсеку у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Через чотири роки після звірств у Бучі та Ірпені ми згадуємо жертв. Ці злочини є наслідком агресії Росії проти України. Рада Європи продовжує домагатися притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості", – заявив Берсе.

Генеральний секретар Ради Європи наголосив: безкарності не може бути.

Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

Каллас у Києві заявила, що Європа підтримує Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не перемагає у війні. Необхідно посилити підтримку України, - Стармер

Автор: 

Рада Європи (501) Берсе Ален (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Та хіба відповідати рашистам тільки за Бучу та Ірпінь? А Маріуполь, а сотні тисяч військових злочинів, які скоються кожен день і ніч?
показати весь коментар
31.03.2026 10:30 Відповісти
+5
пане! тільки за це?...
показати весь коментар
31.03.2026 10:08 Відповісти
+5
Світ дізнався за злочини у Бучі, бо територію звільнили від рашистських покидьків. Найбільші злочини були на окупованих досі територіях, але кацапи зуміли не дати розійтися цій інформації.
показати весь коментар
31.03.2026 10:09 Відповісти

Завантаження...

 
 