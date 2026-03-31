Италия не пустила самолеты США на базу: что произошло и каковы могут быть последствия
Италия отказала самолетам США в посадке на военной базе Сигонелла, когда те уже направлялись в регион Ближнего Востока, что могло вызвать напряженность между союзниками по НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, решение принял министр обороны Италии Гвидо Кроцетто после срочного обращения начальника штаба Лучано Портолано. Американские бомбардировщики должны были приземлиться на базе, а затем отправиться в район возможных боевых действий против Ирана.
Что известно
Итальянское командование получило план полета уже тогда, когда самолеты находились в воздухе. При этом, по данным Corriere della Sera, никакого официального запроса на разрешение использования базы Сигонелла не поступало.
Проверка показала, что эти рейсы не имеют статуса обычных или логистических и не подпадают под действие двусторонних соглашений между Италией и США. Кроме того, самолеты имели специальное обозначение, которое предусматривает обязательное предварительное согласование посадки.
Подробности
Министр обороны Италии ранее заявлял в парламенте, что все операции, выходящие за рамки действующих договоренностей, должны проходить через соответствующие процедуры согласования. После анализа ситуации итальянская сторона передала США официальный отказ в посадке на базе.
Решение принималось с учетом возможных последствий. Издание напоминает, что подобный инцидент в 1985 году привел к дипломатическому кризису между Римом и Вашингтоном.
На данный момент официальная реакция США на этот случай не обнародована.
Контекст
На фоне военной операции против Ирана растет напряженность между США и союзниками по НАТО. По данным источников, ряд европейских стран ограничивает использование своей инфраструктуры для американских операций.
В частности, Испания ранее также отказала в использовании воздушного пространства и баз для самолетов США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою роль в НАТО после завершения операции, ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны союзников.
Президент США Дональд Трамп, по данным источников, также рассматривает возможность реформирования альянса, включая изменения условий участия стран в системе коллективной безопасности.
"Італійське командування отримало план польоту вже тоді, коли літаки перебували в повітрі. При цьому, за даними Corriere della Sera, жодного офіційного запиту на дозвіл використання бази Сігонелла не надходило."
