Италия не пустила самолеты США на базу: что произошло и каковы могут быть последствия

Италия отказала самолетам США в посадке на военной базе Сигонелла, когда те уже направлялись в регион Ближнего Востока, что могло вызвать напряженность между союзниками по НАТО.

По данным издания, решение принял министр обороны Италии Гвидо Кроцетто после срочного обращения начальника штаба Лучано Портолано. Американские бомбардировщики должны были приземлиться на базе, а затем отправиться в район возможных боевых действий против Ирана.

Что известно

Итальянское командование получило план полета уже тогда, когда самолеты находились в воздухе. При этом, по данным Corriere della Sera, никакого официального запроса на разрешение использования базы Сигонелла не поступало.

Проверка показала, что эти рейсы не имеют статуса обычных или логистических и не подпадают под действие двусторонних соглашений между Италией и США. Кроме того, самолеты имели специальное обозначение, которое предусматривает обязательное предварительное согласование посадки.

Подробности

Министр обороны Италии ранее заявлял в парламенте, что все операции, выходящие за рамки действующих договоренностей, должны проходить через соответствующие процедуры согласования. После анализа ситуации итальянская сторона передала США официальный отказ в посадке на базе.

Решение принималось с учетом возможных последствий. Издание напоминает, что подобный инцидент в 1985 году привел к дипломатическому кризису между Римом и Вашингтоном.

На данный момент официальная реакция США на этот случай не обнародована.

Контекст

На фоне военной операции против Ирана растет напряженность между США и союзниками по НАТО. По данным источников, ряд европейских стран ограничивает использование своей инфраструктуры для американских операций.

В частности, Испания ранее также отказала в использовании воздушного пространства и баз для самолетов США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою роль в НАТО после завершения операции, ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны союзников.

Президент США Дональд Трамп, по данным источников, также рассматривает возможность реформирования альянса, включая изменения условий участия стран в системе коллективной безопасности.

Трамп своїми діями зробив абсолютно все щоб союзники від нього відвернулися, надіюся що ця руда брехлива, самозакохана наволоч отримає по заслугах.
31.03.2026 13:04
31.03.2026 13:04 Ответить
Хтось ще вірить і якісь гарантії безпеки для України від НАТИ і сша?
31.03.2026 13:08
31.03.2026 13:08 Ответить
Трамп перед тим як атакувати Іран нікому і нічого не сказав, тому сам почав сам і завершуй, 5 стаття у цьому випадку не може бути застосована, але якщо і далі будуть бити по Туркам ... ніколи не бажав смерті але як би 4 людини в один день відправились на той світ стало б набагато спокійніше у світі.
31.03.2026 13:13
31.03.2026 13:13 Ответить
Трамп просто розбудив і показав що таке европейське НАТО .
31.03.2026 13:32
31.03.2026 13:32 Ответить
Нато повинне брати участь у трампоновському нападі на іран?
31.03.2026 13:46
31.03.2026 13:46 Ответить
Хтось ще вірить що Европа без США на щось здатна?
31.03.2026 13:17
31.03.2026 13:17 Ответить
Тобі це не дозволяє твій маленький мозок?
31.03.2026 13:24
31.03.2026 13:24 Ответить
31.03.2026 13:25 Ответить
Ой! Тебе цьому не навчали в школі як ненавчали звичайної логіки і культури.
Бреди далі чмо тупе, тут тобі не раді.
31.03.2026 13:31 Ответить
А Ви нам що порадите?-піти шляхом Б.Хмельницького?-чи може обявимо нейтралітет?
31.03.2026 13:21
31.03.2026 13:21 Ответить
Я нарахував п'ять (а мо же й 6).
31.03.2026 13:22 Ответить
Двох знаю, а ще два хто ?
31.03.2026 13:22 Ответить
Молодці-ставте на місце знахабнілих "янкі"!
31.03.2026 13:16
31.03.2026 13:16 Ответить
Трампу доведеться відшльопати свою подругу Джорджію.
31.03.2026 13:17
31.03.2026 13:17 Ответить
а може навпаки вона його, хто зна які там забавки?
31.03.2026 13:26
31.03.2026 13:26 Ответить
Все кінець коханню трампа і мелоні
31.03.2026 13:19
31.03.2026 13:19 Ответить
Як тільки перша іранська чи кацапська ракета прилетить по Риму, вони відразу заволають Америка рятуй. А США відповість, коли ми просили про допомогу ви що зробили? От і їбіться самі.
31.03.2026 13:21

Макаронники ******.
31.03.2026 13:21 Ответить
а до чого тут "полетить по Риму"? Саме, коли італійці дозволять посадку, виросте можливість, що "полетить"... Є угода - нею і керуються...
31.03.2026 13:30
31.03.2026 13:30 Ответить
А чому Європа повинна брати участь у трампоновській агресії?
31.03.2026 13:49
31.03.2026 13:49 Ответить
Так і буде, правда, якщо ракети полетить
31.03.2026 13:33
31.03.2026 13:33 Ответить
Дозволю собі вставити 5 копійок. Якщо навіть ракети полетять на Рим, ніхто такого волати не буде, бо весь світ бачить, що США нікого не можуть захистити. Кувейт, суадити і емірати вже місяць волають. І шо?
31.03.2026 13:42
31.03.2026 13:42 Ответить
зєльоний експерд по ірану?
31.03.2026 14:01 Ответить
Дивно, Мелоні ж ніби подруга Трампа...
31.03.2026 13:26
31.03.2026 13:26 Ответить
Трамп вчергове биконув.

"Італійське командування отримало план польоту вже тоді, коли літаки перебували в повітрі. При цьому, за даними Corriere della Sera, жодного офіційного запиту на дозвіл використання бази Сігонелла не надходило."
31.03.2026 13:40
31.03.2026 13:40 Ответить
Можливо інституції і правила хоча б в Європі працюють ...?
31.03.2026 13:41
31.03.2026 13:41 Ответить
Два основні принципи життя - ніхто не інвестує у п"яницю і наркомана і ніхто не допомогає дебілу та ідіоту.
31.03.2026 13:38
31.03.2026 13:38 Ответить
Сполучені Штати неофіційно попросили https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/31/8027978/ Польщу перекинути одну з двох, які є у розпорядженні країни, ракетних батарей Patriot та деякі ракети PAC-3 MSE на Близький Схід
31.03.2026 13:39
Після публікації цієї статті міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш написав у соцмережі Х, що польські батареї Patriot та їхня зброя використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО.
31.03.2026 13:39
31.03.2026 13:39 Ответить
іудеї погано європу прокачали, якісь неслухняні ці європейці
31.03.2026 14:03
31.03.2026 14:03
 
 