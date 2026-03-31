Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Трамп - странам, отказавшимся разблокировать Ормузский пролив: Придется начать учиться защищаться самостоятельно

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива.

Что сказал Трамп?

"Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, такие как Великобритания, отказавшаяся участвовать в смене руководства Ирана, - у меня для вас предложение:

Во-первых, покупайте у США - у нас этого в избытке. Во-вторых, наберитесь хоть немного запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите это.

Вам придется начать учиться защищаться самостоятельно - США больше не придут вам на помощь, так же как и вы не пришли нам.

Иран, по сути, уже разрушен. Самая тяжелая часть сделана. Идите и забирайте свою нефть!" - отметил лидер США.

США критикуют страны, которые не помогли с Ормузским проливом

Читайте: Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху

Критика Франции

Также Трамп опубликовал пост о Франции.

"Франция не разрешила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными грузами, пролетать над французской территорией", - написал он.

По словам Трампа, США это запомнят.

Читайте также: США допускают пересмотр отношений с НАТО после операции против Ирана, - Рубио

США критикуют страны, которые не помогли с Ормузским проливом

Топ комментарии
+25
Тепер символ США не Орел а Чайка яка голосно кричить сере і відлітає. А лайно повинні інші розгрібати.
31.03.2026 15:03 Ответить
+24
Як починати війну так тут воно не з кім не радилось окрім алкаша Гегсета та Вітька і Зятька, а як обісрався то винні всі крім себе любимого.
31.03.2026 15:04 Ответить
+11
Скільки буде цей мудак погрожувати всім країна , які не погоджуються
з його керівництвом ??
Трамп нічим не відрізняється від кремлівського вилупка ,
який робить все ,
що йому заманеться !!
31.03.2026 15:05 Ответить
Тепер символ США не Орел а Чайка яка голосно кричить сере і відлітає. А лайно повинні інші розгрібати.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:03 Ответить
Цікаво , що на Голуба Миру в Україні, якого в свій час випустив папа Римський напала саме чайка і ворон. Виходить чайка - це США?
31.03.2026 15:06 Ответить
"ЧОРНИЙ ГРИФ " символ НМНІШНЬОГО США
31.03.2026 15:09 Ответить
рудий лебідь - символ нинішнього США. До деяких країн прилітають чорні, а от до США - рудий.
31.03.2026 15:36 Ответить
Весь світ з жахом думає, що доведеться ще цілих три роки сприймати потік словесної діареї від Трампа.
31.03.2026 15:18 Ответить
Саме влучне порівняння
31.03.2026 15:27 Ответить
швидче весь світ повинен готуватись воювати проти Трампа, бо неадекват втік з псіхлікарні і мае дуже велику сокиру. США з гаранту миру стае самою великою загрозою цьому миру.
31.03.2026 15:31 Ответить
Ні, орел так і залишаться символом США. А Трамп довів до американців, що крикливих чайок не потрібно вибирати на пост президента, бо вихопить всю поживу із рук, обкакає і втече.
Аналогічно це побачили українці, які в 2019 році замість сокола вибрали московську зозулю.
31.03.2026 15:29 Ответить
Як починати війну так тут воно не з кім не радилось окрім алкаша Гегсета та Вітька і Зятька, а як обісрався то винні всі крім себе любимого.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:04 Ответить
Ну чому ні з ким не радилося? Радило з пуйлом. Але Пуйло як завжди кинув і Трампа, пообіцявши йому не підтримувати Іран.
31.03.2026 15:31 Ответить
Це погроза, чи крик відчаю?
31.03.2026 15:04 Ответить
Друге.
З переляку.
31.03.2026 15:15 Ответить
Логічно? Член турецького парламенту: «Два безумца напали на Иран, и Иран противостоит им. Мы поддерживаем Иран. Они обвиняют Иран как режим мулл, но почему никто не обвиняет Израиль как режим раввинов?» https://x.com/kavkazcenter17/status/2038944175517729017 Kavkaz Center в X: «Член турецкого парламента: «Два безумца напали на Иран, и Иран противостоит им. Мы поддерживаем Иран. Они обвиняют Иран как режим мулл, но почему никто не обвиняет Израиль как режим раввинов?» https://t.co/lpzh824LsX» / X
31.03.2026 15:04 Ответить
Будь-яка релігія при владі приводить до Зла!
31.03.2026 15:07 Ответить
Не зовсім. Всі країни світу живуть з різними релігіями в мирі, спокої і процвітанні. Релігія виховую громадянина бути справедливим "по-Божому" ‒ це стояти на стороні правди, добра. Це вимагає терпеливості, стриманості емоцій та розважливості. Просто, коли узурпатори використовують релігію в своїх цілях - маніпулятивне застосування релігійних догм, фундаменталізму або почуттів віруючих для виправдання насильства, залякування та досягнення політичних чи геополітичних цілей. Це зло, яке перетворює віру на зброю, руйнуючи фундаментальні права людини, поширюючи екстремізм та провокуючи конфлікти.
Як приклад є "Ісламський джихад" -це переважно радикальні ісламістські угруповання, найвідомішим з яких є палестинський рух у Секторі Гази. І є "православний джихад" - терористична росія.
31.03.2026 15:38 Ответить
Кого цей старий, рудий поц може захистити? Він може тільки обісратися в Овальному кабінеті.
31.03.2026 15:04 Ответить
******...Іран і Англії і Франції без Тебе американського шизіка,дасть і нафту і все решту...При тому, по ціні набагато нижчій.як тим країнам.котрі Тобі допомагали...Долбограй
31.03.2026 15:05 Ответить
Скільки буде цей мудак погрожувати всім країна , які не погоджуються
з його керівництвом ??
Трамп нічим не відрізняється від кремлівського вилупка ,
який робить все ,
що йому заманеться !!
показать весь комментарий
31.03.2026 15:05 Ответить
менше трьох років залишилось. Він же не аятола.
31.03.2026 15:07 Ответить
А ось тут можливо у Краснова є карколомний план після свого президенства в США. Ось цитата Краснова: "Іран запропонував мені стати новим верховним лідером", - Трамп. Бо, цитата: "Трамп заявив, ніби розвідка США (ЦРУ) поінформувала його про те, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм".
31.03.2026 15:25 Ответить
я багато чого чув на Миропільській 8, але цитувати це для широкого загалу не має ніякого сенсу. Тому хай цей трампівській потік свідомості споживають виборці США.
31.03.2026 15:32 Ответить
По-перше, купуйте у США - у нас цього вдосталь
- точно ?
Психологічний бар'єр подолано: ціна на бензин у США перетнула позначку у $4 за галон
31.03.2026 15:05 Ответить
не зупиняйся. До 5 за галон трохи залишилось.
31.03.2026 15:05 Ответить
Чубчік, здається, таки поборов залишки своєї адекватності...
31.03.2026 15:06 Ответить
Він ніколи таким і не був, про це ще його мама казала.
31.03.2026 15:08 Ответить
Будете самі захищати свої корита з нафтою - Трамп
31.03.2026 15:07 Ответить
пітун аплодує стоячи, і кричить "на біс" !

- ціни на urals вже під 115 баксів/барель ;
- знято санкції з нафти параші і в очікуванні від зняття інших ;
- знято міжнародну ізоляцію російських підорів ;
- міжнародний авторитет сша - спаплюжено .
- нато - в політичній кризі .
- patriot в дефіциті у всьому світі.

Єдина біда у пітуна і трампа: російських нпз і портів останнім часом поменшало. Якби не це, вже в пили шампусік .
31.03.2026 15:08 Ответить
А на Велику Британію хтось нападав ?
У Трампа шаріки за роліки вже заходять !
По ходу тексти його промов пише пєсков і машка-алкашка...
31.03.2026 15:09 Ответить
Це вже останній крок Трампа до Нобелівської премії миру чи він ще повоює !?
31.03.2026 15:12 Ответить
Трампісти мріють втягнути в цей зашквар весь світ.
31.03.2026 15:14 Ответить
В чомусь ця руда бібізяна має рацію. Європі давно пора ставати самостійною силою. Але тут все працює на пінковій тязі...
31.03.2026 15:17 Ответить
" Сапсєніє утапающіх..")))
31.03.2026 15:17 Ответить
31.03.2026 15:19 Ответить
походу імбіціил пєдофіл заганяє США у велику дупу
31.03.2026 15:19 Ответить
Обісране руде чмо розпочинаючи цю війну не отримало дозволу конгресу, не радилось із союзниками, не планувало враховуючи можливі ситуації. Воно хотіло "тегеран за 3 дні" і овації всього світу. А тепер обтікає гівном і всі йому винні, бо овацій нема.
31.03.2026 15:20 Ответить
Калові маси дідусеві остаточно витіснили мозок.
31.03.2026 15:20 Ответить
Тото я дивлюся, що навіть таргани втекли з його голови, тепер зрозуміло, чому
31.03.2026 15:29 Ответить
Трамп це не вся США. Через рік Трампа пінком викинуть із крісла президента і знову відновиться демократичні США. Але Трамп дав зрозуміти, що ніколи не потрібно дружити з кимось одним, бо він на свою користь тебе зрадить. Прикладом є Європа, яка перейшла на закупівлю американського газу.
31.03.2026 15:22 Ответить
ким відновиться, венсом? поржав.
31.03.2026 15:28 Ответить
Треба вже списувати сша завчасно!! Списувати зі світової арени! Респи запустили процес самодіквідації наддержавної міцності.
Може й вирулять оптимістично, хто зна..
Але готуватись треба завчасно - до того що "сша утонула, ісчєзла с радаров міровой екрномікі"
31.03.2026 15:30 Ответить
А ПРИ ЧОМУ ТУТ ЗАХИСТ????????

УРОД!!!! Ти заблокував пропотоку від якої залежить планета а потім "це не мої проблеми". А якщо витити кучу нафти прямо коло нью-йорка дло-анжелеса чи маямі і сказати "а це не наша проблема" як?
31.03.2026 15:24 Ответить
ЄС готовий до цього, тим більше, що крім трампанутого і ху...ла нападати в принципі нікому. А з трампонутим доведеться постійно з кимось воювати. оскільки трампанутий колекціонує закінчення воєн
31.03.2026 15:26 Ответить
Ви вірите що сша досі є членом НАТо ???
Ви вірите що буде поміч у разі атаки на "Нарвскую гєйспубліку"?
Я через рік не здивуюсь якщо він буде передавати розвіддані русні
А чого хорошим парням з ірану і росії можно, а трамподуполло нізя ?)))
Дєдушко хоче погратися у войнушку!!!
Прямо дуже хоче!! Сьогодні за сша проти Ірану, завтра за хZjло проти Естонії... Як в комп'ютерній грі, де ти обираєш за яку фракцію почати нову гру .
31.03.2026 15:27 Ответить
Як казали відомі ЗЕграданти : какаяразніца !
31.03.2026 15:28 Ответить
Я незнаю, чи був у США більш (ОЙ)бнутий персонаж у президентах, але це походу уперше, коли США управляється напряму Альцгеймером з дегенеративними припадками.
Трамп там суто як засіб пересування...
31.03.2026 15:29 Ответить
Вчора дивився політолога Яковенко, так він сказав, що Трамп розпочав Першу шизофренічну війну, у яку затягує увесь світ.
31.03.2026 15:29 Ответить
І саме смішне, що щоб тут не кудахкали антитрампісти, Европа сама собі в ногу вистрелила. Тепер, коли ***** почне наприклад полізе в балтику чи кудись іще, допомоги США не буде. Ну, хіба що, американці встигнуть до того часу вигнати Трампа.
31.03.2026 15:34 Ответить
Трамп без погодження з НАТО почав війну на користь Ізраїлю, сподіваючись втягнути в військові дії в інтересах Ізраїлю країни НАТО і всю планету. Чи стало це несподіваним для світу? Думаю що ні. Трамп, як і *****, продукт тривалої деградації суспільства. Коли Ізраїль відповів на терористичну атаку військовою операцією світ підтримував Ізраїль, але коли замість традиційної доктрини війни "око за око" війна перетворилася на геноцид і замість 2000 терористів винищили 60 000 цивільних палестинців та перетворили в щебінь цілі міста, ставлення до Ізраїлю та США, які завалили Ізраїль зброєю для цього геноциду, різко змінилося. Світ вже починає вимагати покарання Трампа та Нетаньяху. Трамп мав бути арештований і посаджений в буцегарню в США. Але США вже не демократична країна з ліберальними цінностями. Ідеологія МАГА отруїла мізки американців імперськими ілюзіями і наповнила купку збочених сіоністів відчуттям конспірологічної величі... Але кожна дія викликає протидію. Світ зміниться. НАТО доведеться повністю переглянути свою військову доктрину щоб виконувати функцію захисту без США в своєму складі. Для цього потрібно мобілізовувати фінансові, економічні та наукові ресурси. ЄС десятиліттями розпаскуджували американською ідеологією тупого споживання. Буде важко, але ж вибору вже не лишилось... А нам? Нам своє робить - нищити окупантів всіма можливими засобами і не зважати на "псевдогуманізм" стосовно цих алкодегенератів...
31.03.2026 15:36 Ответить
 
 