Трамп - странам, отказавшимся разблокировать Ормузский пролив: Придется начать учиться защищаться самостоятельно
Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал Трамп?
"Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, такие как Великобритания, отказавшаяся участвовать в смене руководства Ирана, - у меня для вас предложение:
Во-первых, покупайте у США - у нас этого в избытке. Во-вторых, наберитесь хоть немного запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите это.
Вам придется начать учиться защищаться самостоятельно - США больше не придут вам на помощь, так же как и вы не пришли нам.
Иран, по сути, уже разрушен. Самая тяжелая часть сделана. Идите и забирайте свою нефть!" - отметил лидер США.
Критика Франции
Также Трамп опубликовал пост о Франции.
"Франция не разрешила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными грузами, пролетать над французской территорией", - написал он.
По словам Трампа, США это запомнят.
Аналогічно це побачили українці, які в 2019 році замість сокола вибрали московську зозулю.
З переляку.
Як приклад є "Ісламський джихад" -це переважно радикальні ісламістські угруповання, найвідомішим з яких є палестинський рух у Секторі Гази. І є "православний джихад" - терористична росія.
з його керівництвом ??
Трамп нічим не відрізняється від кремлівського вилупка ,
який робить все ,
що йому заманеться !!
- точно ?
Психологічний бар'єр подолано: ціна на бензин у США перетнула позначку у $4 за галон
- ціни на urals вже під 115 баксів/барель ;
- знято санкції з нафти параші і в очікуванні від зняття інших ;
- знято міжнародну ізоляцію російських підорів ;
- міжнародний авторитет сша - спаплюжено .
- нато - в політичній кризі .
- patriot в дефіциті у всьому світі.
Єдина біда у пітуна і трампа: російських нпз і портів останнім часом поменшало. Якби не це, вже в пили шампусік .
У Трампа шаріки за роліки вже заходять !
По ходу тексти його промов пише пєсков і машка-алкашка...
Може й вирулять оптимістично, хто зна..
Але готуватись треба завчасно - до того що "сша утонула, ісчєзла с радаров міровой екрномікі"
УРОД!!!! Ти заблокував пропотоку від якої залежить планета а потім "це не мої проблеми". А якщо витити кучу нафти прямо коло нью-йорка дло-анжелеса чи маямі і сказати "а це не наша проблема" як?
Ви вірите що буде поміч у разі атаки на "Нарвскую гєйспубліку"?
Я через рік не здивуюсь якщо він буде передавати розвіддані русні
А чого хорошим парням з ірану і росії можно, а трамподуполло нізя ?)))
Дєдушко хоче погратися у войнушку!!!
Прямо дуже хоче!! Сьогодні за сша проти Ірану, завтра за хZjло проти Естонії... Як в комп'ютерній грі, де ти обираєш за яку фракцію почати нову гру .
Трамп там суто як засіб пересування...