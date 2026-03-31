Трамп - странам, отказавшимся разблокировать Ормузский пролив: Придется начать учиться защищаться самостоятельно

Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Трамп?

"Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, такие как Великобритания, отказавшаяся участвовать в смене руководства Ирана, - у меня для вас предложение:

Во-первых, покупайте у США - у нас этого в избытке. Во-вторых, наберитесь хоть немного запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите это.

Вам придется начать учиться защищаться самостоятельно - США больше не придут вам на помощь, так же как и вы не пришли нам.

Иран, по сути, уже разрушен. Самая тяжелая часть сделана. Идите и забирайте свою нефть!" - отметил лидер США.

Критика Франции

Также Трамп опубликовал пост о Франции.

"Франция не разрешила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными грузами, пролетать над французской территорией", - написал он.

По словам Трампа, США это запомнят.

