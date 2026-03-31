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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп - країнам, що відмовилися розблоковувати Ормузьку протоку: Доведеться почати вчитися захищати себе самостійно

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть країнам, які не можуть отримати паливо через блокаду Ормузької протоки.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Трамп?

"Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у зміні керівництва Ірану, - маю для вас пропозицію:

По-перше, купуйте у США - у нас цього вдосталь. По-друге, наберіться хоч трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто візьміть це.

Вам доведеться почати вчитися захищати себе самостійно - США більше не прийдуть вам на допомогу, так само як і ви не прийшли нам.

Іран, по суті, вже зруйнований. Найважча частина зроблена. Ідіть і забирайте свою нафту!" - зазначив лідер США.

США критикує країни, які не допомогли із Ормузькою протокою

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Критика Франції

Також Трамп оприлюднив допис про Францію.

"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими постачаннями, пролітати над французькою територією", - написав він.

За словами Трампа, США це запам'ятають.

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США критикує країни, які не допомогли із Ормузькою протокою

Автор: 

США (26909) Трамп Дональд (9065) Ормузька протока (249)
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Топ коментарі
+49
Тепер символ США не Орел а Чайка яка голосно кричить сере і відлітає. А лайно повинні інші розгрібати.
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31.03.2026 15:03 Відповісти
+39
Як починати війну так тут воно не з кім не радилось окрім алкаша Гегсета та Вітька і Зятька, а як обісрався то винні всі крім себе любимого.
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31.03.2026 15:04 Відповісти
+26
Скільки буде цей мудак погрожувати всім країна , які не погоджуються
з його керівництвом ??
Трамп нічим не відрізняється від кремлівського вилупка ,
який робить все ,
що йому заманеться !!
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31.03.2026 15:05 Відповісти

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