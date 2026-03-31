Враг нанес удар дроном по автомобилю на Сумщине: погиб мужчина

Вооруженные силы РФ обстреляли с помощью дрона гражданский автомобиль в Великописаревской громаде Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, 37-летний мужчина получил тяжелейшие ранения и умер во время транспортировки из опасной зоны в медицинское учреждение.

Читайте также: Один человек погиб и двое ранены в результате дроновых атак РФ на Сумскую область

"Передвижение в приграничных населенных пунктах остается крайне опасным. Враг прицельно атакует гражданских. Просим не подвергать себя опасности", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ по Сумской области за последние сутки было 16 раненых, фиксируются масштабные разрушения.

Читайте также: Рашисты нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде на Сумщине: погибла 20-летняя девушка, ранен ребенок (обновлено). ФОТО