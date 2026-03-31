РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11815 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
203 1

Враг нанес удар дроном по автомобилю на Сумщине: погиб мужчина

Сброс взрывчатки

Вооруженные силы РФ обстреляли с помощью дрона гражданский автомобиль в Великописаревской громаде Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, 37-летний мужчина получил тяжелейшие ранения и умер во время транспортировки из опасной зоны в медицинское учреждение.

"Передвижение в приграничных населенных пунктах остается крайне опасным. Враг прицельно атакует гражданских. Просим не подвергать себя опасности", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ по Сумской области за последние сутки было 16 раненых, фиксируются масштабные разрушения.

Автор: 

обстрел Сумская область Ахтырский район Великая Писаревка
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У зведеннях тисячами (!?) збивають шахедів а все інше літає.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:47
 
 