Сутки на Сумщине: в результате ударов РФ 16 раненых и масштабные разрушения. ФОТОрепортаж

Шестнадцать раненых, среди них один ребенок, в результате вражеских обстрелов Сумской области: полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Подробности

В Глуховской громаде ранения получили 14 человек, среди которых 6-летний ребенок. Повреждены здания общежития, пенсионного фонда, лаборатории ветеринарной медицины, учебного заведения, административного здания, 9 многоэтажек, 6 частных жилых домов и 5 автомобилей.

В Николаевской громаде травмы получили 2 человека. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и летняя кухня.

В Шосткинской громаде повреждены многоквартирный жилой дом, два частных дома и автомобиль.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Правоохранители задокументировали последствия обстрелов, фиксировали разрушения и собирали доказательства.

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Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами громаду в Сумской области: 11 пострадавших, в том числе ребенок, один мужчина — в тяжелом состоянии.

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