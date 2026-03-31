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Доба на Сумщині: внаслідок ударів РФ 16 поранених та масштабні руйнування. ФОТОрепортаж
Шістнадцять поранених, серед них дитина внаслідок ворожих обстрілів Сумщини: поліція документує наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Подробиці
- У Глухівській громаді поранення отримали 14 людей, серед яких 6-річна дитина. Пошкоджено будівлі гуртожитку, пенсійного фонду, лабораторії ветеринарної медицини, навчального закладу, адміністративної будівлі, 9 багатоповерхівок, 6 приватних житлових будинків та 5 автомобілів.
- У Миколаївській громаді травмовано 2 людей. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та літню кухню.
- У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, два приватні будинки та автомобіль.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, фіксували руйнування та збирали докази.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами громаду на Сумщині: 11 постраждалих, зокрема дитина, один чоловік - важкий.
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