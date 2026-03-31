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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: внаслідок ударів РФ 16 поранених та масштабні руйнування. ФОТОрепортаж

Шістнадцять поранених, серед них дитина внаслідок ворожих обстрілів Сумщини: поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Подробиці

  • У Глухівській громаді поранення отримали 14 людей, серед яких 6-річна дитина. Пошкоджено будівлі гуртожитку, пенсійного фонду, лабораторії ветеринарної медицини, навчального закладу, адміністративної будівлі, 9 багатоповерхівок, 6 приватних житлових будинків та 5 автомобілів.
  • У Миколаївській громаді травмовано 2 людей. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та літню кухню.
  • У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, два приватні будинки та автомобіль.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, фіксували руйнування та збирали докази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: ворог атакував 25 населених пунктів, троє людей травмовані. ФОТОрепортаж

Обстріл Глухова
Обстріл Глухова
Обстріл Глухова
Обстріл Глухова

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами громаду на Сумщині: 11 постраждалих, зокрема дитина, один чоловік - важкий.

Читайте: Майже 90 обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє людей загинуло і п’ятеро поранені

Автор: 

обстріл (35056) Сумська область (4877) Глухів (51) Шосткинський район (176)
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