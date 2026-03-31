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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Ворог поцілив дроном по автівці на Сумщині: загинув чоловік

Скид вибухівки

Війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, на жаль, 37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.

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"Пересування у прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно атакує цивільних.
Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку", - наголошує очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби було 16 поранених, фіксуються масштабні руйнування.

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Автор: 

обстріл (35072) Сумська область (4877) Охтирський район (59) Велика Писарівка (15)
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