Ворог поцілив дроном по автівці на Сумщині: загинув чоловік

Війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Як зазначається, на жаль, 37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.

Також читайте: Одна людина загинула і дві поранені внаслідок дронових атак РФ на Сумщину

"Пересування у прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно атакує цивільних.

Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку", - наголошує очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби було 16 поранених, фіксуються масштабні руйнування.

Також читайте: Рашисти вдарили по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині: загинула 20-річна дівчина, поранено дитину (оновлено). ФОТО