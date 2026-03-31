Ворог поцілив дроном по автівці на Сумщині: загинув чоловік
Війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, на жаль, 37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.
"Пересування у прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно атакує цивільних.
Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку", - наголошує очільник області.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби було 16 поранених, фіксуються масштабні руйнування.
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