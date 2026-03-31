Умеров находится в регионе Затоки и проводит переговоры с партнерами, - СНБО

Делегация СНБО во главе с секретарем Рустемом Умеровым находится в регионе Затоки и ведет дальнейшие переговоры с партнерами

Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основная цель - углубление сотрудничества и формирование долгосрочных стратегических договоренностей.

Достигнутые результаты

В СНБО напомнили, что Украина уже достигла важных результатов - заключены стратегические договоренности с Саудовской Аравией и Катаром. Команды финализируют договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере безопасности. Продолжается активная работа с Иорданией и Кувейтом.

"Украина уже сделала важный шаг: поделилась уникальным опытом защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Речь идет о комплексных решениях - от перехватчиков до построения полноценных линий защиты, программного обеспечения и РЭБ. Именно такой подход формирует новое качество партнерства", - говорится в сообщении.

Новая модель сотрудничества

Также сообщается, что параллельно формируется новая модель сотрудничества - долгосрочные десятилетние договоренности в сфере безопасности и MilTech, предусматривающие совместное развитие технологий, инвестиции и взаимное укрепление потенциала.

"Сотрудничество в регионе Персидского залива является взаимовыгодным: мы делимся практическим опытом современной войны, одновременно развивая собственные возможности - в частности, в сфере противодействия баллистическим угрозам и энергетической устойчивости.

Это исторический уровень взаимодействия для Украины в регионе. Договоренности предусматривают построение полноценных систем безопасности совместно с партнерами - с четким юридическим закреплением и долгосрочными обязательствами", - добавили в СНБО.