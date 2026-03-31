Умеров находится в регионе Затоки и проводит переговоры с партнерами, - СНБО

Делегация СНБО во главе с секретарем Рустемом Умеровым находится в регионе Затоки и ведет дальнейшие переговоры с партнерами

Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основная цель - углубление сотрудничества и формирование долгосрочных стратегических договоренностей.

Достигнутые результаты

В СНБО напомнили, что Украина уже достигла важных результатов - заключены стратегические договоренности с Саудовской Аравией и Катаром. Команды финализируют договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере безопасности. Продолжается активная работа с Иорданией и Кувейтом.

"Украина уже сделала важный шаг: поделилась уникальным опытом защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Речь идет о комплексных решениях - от перехватчиков до построения полноценных линий защиты, программного обеспечения и РЭБ. Именно такой подход формирует новое качество партнерства", - говорится в сообщении.

Новая модель сотрудничества

Также сообщается, что параллельно формируется новая модель сотрудничества - долгосрочные десятилетние договоренности в сфере безопасности и MilTech, предусматривающие совместное развитие технологий, инвестиции и взаимное укрепление потенциала.

"Сотрудничество в регионе Персидского залива является взаимовыгодным: мы делимся практическим опытом современной войны, одновременно развивая собственные возможности - в частности, в сфере противодействия баллистическим угрозам и энергетической устойчивости.

Это исторический уровень взаимодействия для Украины в регионе. Договоренности предусматривают построение полноценных систем безопасности совместно с партнерами - с четким юридическим закреплением и долгосрочными обязательствами", - добавили в СНБО.

СНБО (4371) Ближний Восток (177) Умеров Рустем (781)
Взагалі то, якщо на українському ресурсі написано, що "перебуває в регіоні Затоки", то це означає що він під Одесою. Перекладають з кацівської, не думаючи.
31.03.2026 16:52 Ответить
Від НАБУ ховается, **** чебуречна.
31.03.2026 16:58 Ответить
большое желание пустить на чебуреки
31.03.2026 17:07 Ответить
Ну звісно це ж і є робота голови РНБО - швендяти по закордонам і вести перемовини замість послів. Бо послів понабирали на окружній, а Чєбурєку нізя додому - бо НАБУ за сраку схопить.
Який же ******* шапітольний стид.
31.03.2026 17:01 Ответить
як не у Флориді то у Омані....
31.03.2026 17:01 Ответить
Воно в Україну не заїздить з моменту як ним зацікавилось НАБУ, все в роботі на благо України бідося перебуває... Хоча нащо цьому чорту Україна? Сімя у США, все бабло теж там або по рахунках по світу розтикано, А Україна для цього чебурека як дойна корова
31.03.2026 17:05 Ответить
Пора вже до Станбулу перебиратися! Чи до Армузу ...
31.03.2026 17:06 Ответить
Вы посмотрите на эту омерзительную рожу, ну кто захочет лишний раз с ней пообщаться - только по очень большой необходимости.
31.03.2026 17:09 Ответить
Ещё одни дистанционщик. ) Вот так и бубочка однажды уедет на переговоры. Потом на вторые, на третьи. У его отсутствию народ понемногу привыкнет. Потом как-то само собой незаметно появится новый президент. А он ещё долго будет пилить видосики и претворяться что чем-то руководит. Тихо, спокойно и буднично. Не худший вариант.
31.03.2026 17:11 Ответить
 
 