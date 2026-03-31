УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11980 відвідувачів онлайн
Новини Допомога України країнам Близького Сходу
1 088 16

Умєров перебуває в регіоні Перської затоки та проводить переговори з партнерами, - РНБО

Умєров перебуває в регіоні Затоки

Команда РНБО на чолі із Секретарем Рустемом Умєровим перебуває в регіоні Перської затоки та проводить подальші переговори з партнерами

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, основна мета - поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.

Досягнуті результати

В РНБО нагадали, що Україна вже досягла важливих результатів - укладено стратегічні домовленості із Саудівською Аравією і Катаром. Команди фіналізують домовленості із Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо безпекової співпраці. Триває активна робота з Йорданією та Кувейтом.

"Україна вже зробила важливий крок: поділилася унікальною експертизою захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Йдеться про комплексні рішення - від перехоплювачів до побудови повноцінних ліній захисту, програмного забезпечення та РЕБ. Саме такий підхід формує нову якість партнерства", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про домовленості на Близькому Сході: Є запити від Бахрейну та Оману. ВIДЕО

Нова модель співпраці

Також повідомляється, що паралельно формується нова модель співпраці - довгострокові десятирічні домовленості у сфері безпеки та MilTech, що передбачають спільний розвиток технологій, інвестиції та взаємне посилення спроможностей.

"Співпраця у регіоні Затоки є взаємовигідною: ми ділимося практичним досвідом сучасної війни, водночас розвиваємо власні можливості - зокрема у сфері протидії балістичним загрозам та енергетичної стійкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує міжнародним партнерам обмін досвідом у морській безпеці, - Сибіга

Це історичний рівень взаємодії для України в регіоні. Домовленості передбачають побудову повноцінних систем безпеки разом із партнерами - із чітким юридичним закріпленням і довгостроковими зобов’язаннями", - додали в РНБО.

Автор: 

РНБО (2303) Близький Схід (362) Умєров Рустем (906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Воно в Україну не заїздить з моменту як ним зацікавилось НАБУ, все в роботі на благо України бідося перебуває... Хоча нащо цьому чорту Україна? Сімя у США, все бабло теж там або по рахунках по світу розтикано, А Україна для цього чебурека як дойна корова
показати весь коментар
31.03.2026 17:05 Відповісти
+7
Ну звісно це ж і є робота голови РНБО - швендяти по закордонам і вести перемовини замість послів. Бо послів понабирали на окружній, а Чєбурєку нізя додому - бо НАБУ за сраку схопить.
Який же ******* шапітольний стид.
показати весь коментар
31.03.2026 17:01 Відповісти
+4
Взагалі то, якщо на українському ресурсі написано, що "перебуває в регіоні Затоки", то це означає що він під Одесою. Перекладають з кацівської, не думаючи.
показати весь коментар
31.03.2026 16:52 Відповісти

Завантаження...

 
 