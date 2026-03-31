Умєров перебуває в регіоні Перської затоки та проводить переговори з партнерами, - РНБО

Команда РНБО на чолі із Секретарем Рустемом Умєровим перебуває в регіоні Перської затоки та проводить подальші переговори з партнерами

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці РНБО, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, основна мета - поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.

Досягнуті результати

В РНБО нагадали, що Україна вже досягла важливих результатів - укладено стратегічні домовленості із Саудівською Аравією і Катаром. Команди фіналізують домовленості із Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо безпекової співпраці. Триває активна робота з Йорданією та Кувейтом.

"Україна вже зробила важливий крок: поділилася унікальною експертизою захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Йдеться про комплексні рішення - від перехоплювачів до побудови повноцінних ліній захисту, програмного забезпечення та РЕБ. Саме такий підхід формує нову якість партнерства", - йдеться в повідомленні.

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Нова модель співпраці

Також повідомляється, що паралельно формується нова модель співпраці - довгострокові десятирічні домовленості у сфері безпеки та MilTech, що передбачають спільний розвиток технологій, інвестиції та взаємне посилення спроможностей.

"Співпраця у регіоні Затоки є взаємовигідною: ми ділимося практичним досвідом сучасної війни, водночас розвиваємо власні можливості - зокрема у сфері протидії балістичним загрозам та енергетичної стійкості.

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Це історичний рівень взаємодії для України в регіоні. Домовленості передбачають побудову повноцінних систем безпеки разом із партнерами - із чітким юридичним закріпленням і довгостроковими зобов’язаннями", - додали в РНБО.