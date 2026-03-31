РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 марта (обновлено)

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию предоставили Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:55 сообщалось о БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

В 20:06 - БПЛА в районе н.п. Бершадь, вектор движения на Ладыжин.

В 20:20 - БПЛА на севере Сумщины и востоке Харьковщины, курс западный.

Обновленная информация

В 20:52 – группы вражеских БПЛА в направлении Южного из Черного моря.

В 20:53 – группы вражеских БПЛА с Сумщины и Харьковщины в направлении Миргорода (Полтавщина).

В 20:57 - БПЛА из Винницкой области на Хмельнитчину, вектор движения - Хмельницкий.

Оставайтесь в безопасных местах!

Читайте также: Удар РФ по Сумской области 28 марта: тяжело раненая 6-летняя девочка умерла в больнице

