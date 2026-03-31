РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 марта (обновлено)
Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию предоставили Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:55 сообщалось о БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.
В 20:06 - БПЛА в районе н.п. Бершадь, вектор движения на Ладыжин.
В 20:20 - БПЛА на севере Сумщины и востоке Харьковщины, курс западный.
Обновленная информация
В 20:52 – группы вражеских БПЛА в направлении Южного из Черного моря.
В 20:53 – группы вражеских БПЛА с Сумщины и Харьковщины в направлении Миргорода (Полтавщина).
В 20:57 - БПЛА из Винницкой области на Хмельнитчину, вектор движения - Хмельницкий.
Оставайтесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что в результате обстрела Днепропетровской области ранен мужчина, повреждены административное здание, лицей и церковь.
