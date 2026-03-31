Удар РФ по Сумщине 28 марта: тяжелораненая 6-летняя девочка умерла в больнице
Число погибших в результате нападения РФ на Шосткинский район Сумской области 28 марта возросло: умерла раненая 6-летняя девочка.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Умерла в больнице
"К сожалению, в больнице умерла 6-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российского удара в Шосткинском районе", - написал он.
Сообщается, что врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Невыразимая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара. Искренние соболезнования семье", - добавил глава ОВА.
Что предшествовало
Напомним, днем 28 марта российские войска нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, в результате погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра получила ранения.
Настала весна. Мої малі вже відносно підросли - в цьому році вже почну їх зайомить зі звуками "природними" - співом птахів, наприклад. Ця дитина, на жаль, цього вже не взнає...