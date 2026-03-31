Удар РФ по Сумщине 28 марта: тяжелораненая 6-летняя девочка умерла в больнице

Число погибших в результате нападения РФ на Шосткинский район Сумской области 28 марта возросло: умерла раненая 6-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Умерла в больнице

"К сожалению, в больнице умерла 6-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российского удара в Шосткинском районе", - написал он.

Сообщается, что врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Невыразимая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара. Искренние соболезнования семье", - добавил глава ОВА.

Читайте также: Враг нанес удар дроном по автомобилю в Сумской области: погиб мужчина

Что предшествовало

Напомним, днем 28 марта российские войска нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, в результате погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра получила ранения.

Смотрите также: Сутки в Сумской области: в результате ударов РФ 16 раненых и масштабные разрушения. ФОТОрепортаж