Удар РФ по Сумщине 28 марта: тяжелораненая 6-летняя девочка умерла в больнице

Число погибших в результате нападения РФ на Шосткинский район Сумской области 28 марта возросло: умерла раненая 6-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Умерла в больнице

"К сожалению, в больнице умерла 6-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российского удара в Шосткинском районе", - написал он.

Сообщается, что врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Невыразимая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара. Искренние соболезнования семье", - добавил глава ОВА.

Что предшествовало

Напомним, днем 28 марта российские войска нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, в результате погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра получила ранения.

Будьте прокляті рашиські варвари з ким ви суки воюєте дітей убиваєте ?будь проклтий рашиське бидло населеніє і огидний "русский мир" ,коли вже нарешті здохне найкривавіший світовий терорист злочинець путін ?
31.03.2026 20:21 Ответить
Співчуваю батькам.. Маю своїх дітей та внуків - тому розумію... Мої теж живуть під постійною загрозою подібного... У дітей слух кращий - малі, набагато швидше, вловлюють як звуки повітряної тривоги, так і дирчання "шахєда"... Уже вивчили...
Настала весна. Мої малі вже відносно підросли - в цьому році вже почну їх зайомить зі звуками "природними" - співом птахів, наприклад. Ця дитина, на жаль, цього вже не взнає...
31.03.2026 20:38 Ответить
 
 