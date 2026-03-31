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Удар РФ по Сумщині 28 березня: важко поранена 6-річна дівчинка померла в лікарні
Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Шосткинський район Сумської області 28 березня зросла, померла поранена 6-річна дівчинка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Померла в лікарні
"На жаль, у лікарні померла 6-річна дівчинка, яка була важко поранена внаслідок російського удару на Шосткинщині", - написав він.
Повідомляється, що лікарі боролися за її життя, однак травми виявилися несумісними з життям.
"Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару. Щирі співчуття родині", - додав голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, вдень 28 березня російські війська вдарили по Зноб-Новгородській громаді Сумської області, унаслідок чого загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра зазнала поранень..
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