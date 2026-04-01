РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 березня (оновлено)

Російські війська продовжують обстріли території України, використовуючи ударні безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію надають Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:55 - Повідомлялося про БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 20:06 - БпЛА в р-ні. н.п. Бершадь вектором руху на Ладижин.

О 20:20 - БпЛА на півночі Сумщини та сході Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 20:52 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

О 20:53 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини та Харківщини у напрямку Миргорода (Полтавщина).

О 20:57 - БпЛА з Вінниччини на Хмельниччину, вектор рух Хмельницький.

О 21:09 - БпЛА наближаються до Миргороду з північного-сходу, також безпілотники на підльоті до Кривого Рогу з півдня.

Оновлена інформація

О 21:59 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Чернігівщину південно-західним курсом у напрямку Київщини.

О 22:18 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:23 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:05 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів:

Нові групи ударних БпЛА увійшли на Сумщину (Путивль) курс західний.

Група ворожих БпЛА ввійшла на Херсонщину (через Голу Пристань).

О 23:06 - Пуски КАБ на Донеччину та Харківщину.

О 23:10 - Група БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, а також в центі Полтавської та Чернігівської областей.

О 23:27 - БпЛА над Миргородом та в районі Сміли.

Оновлена інформація

О 00:05 - Група ворожих БпЛА на сході Харківщини курс південно-західний.

О 00:06 - Група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини курс південний.

Оновлена інформація

О 00:48 - Повідомляється про декілька ворожих БпЛА на Полтавщині поблизу обласного центру, на Вінниччині курсом на Турбів, на Дніпропетровщині - в районі Павлограда, на Сумщині - курсом на захід.

О 01:08 - Ворожі дрони зафіксовані:

На Вінниччині, поблизу Хмільника курсом на Хмельниччину.

Нові групи БпЛА увійшли в Сумську та Чернігівську області курс південно-західний.

О 01:20 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

Курсом на Дніпро.

Курсом на Хмельницький.

Курсом на Полтаву.

О 01:44 - Нова група ворожих БпЛА на Херсонщині (Велика Лепетиха) курс на Кривий Ріг.

Залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено чоловіка, пошкоджено адмінбудівлю, ліцей та церкву.

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