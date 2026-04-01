РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 березня (оновлено)
Російські війська продовжують обстріли території України, використовуючи ударні безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію надають Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:55 - Повідомлялося про БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
О 20:06 - БпЛА в р-ні. н.п. Бершадь вектором руху на Ладижин.
О 20:20 - БпЛА на півночі Сумщини та сході Харківщини курс західний.
Оновлена інформація
О 20:52 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.
О 20:53 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини та Харківщини у напрямку Миргорода (Полтавщина).
О 20:57 - БпЛА з Вінниччини на Хмельниччину, вектор рух Хмельницький.
О 21:09 - БпЛА наближаються до Миргороду з північного-сходу, також безпілотники на підльоті до Кривого Рогу з півдня.
Оновлена інформація
О 21:59 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Чернігівщину південно-західним курсом у напрямку Київщини.
О 22:18 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:23 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:05 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів:
- Нові групи ударних БпЛА увійшли на Сумщину (Путивль) курс західний.
- Група ворожих БпЛА ввійшла на Херсонщину (через Голу Пристань).
О 23:06 - Пуски КАБ на Донеччину та Харківщину.
О 23:10 - Група БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, а також в центі Полтавської та Чернігівської областей.
О 23:27 - БпЛА над Миргородом та в районі Сміли.
Оновлена інформація
О 00:05 - Група ворожих БпЛА на сході Харківщини курс південно-західний.
О 00:06 - Група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини курс південний.
Оновлена інформація
О 00:48 - Повідомляється про декілька ворожих БпЛА на Полтавщині поблизу обласного центру, на Вінниччині курсом на Турбів, на Дніпропетровщині - в районі Павлограда, на Сумщині - курсом на захід.
О 01:08 - Ворожі дрони зафіксовані:
- На Вінниччині, поблизу Хмільника курсом на Хмельниччину.
- Нові групи БпЛА увійшли в Сумську та Чернігівську області курс південно-західний.
О 01:20 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- Курсом на Дніпро.
- Курсом на Хмельницький.
- Курсом на Полтаву.
О 01:44 - Нова група ворожих БпЛА на Херсонщині (Велика Лепетиха) курс на Кривий Ріг.
Залишайтеся у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено чоловіка, пошкоджено адмінбудівлю, ліцей та церкву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль