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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 березня (оновлено)

Атака безпілотників 31 березня

Російські війська продовжують обстріли території України, використовуючи ударні безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію надають Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:55 - Повідомлялося про БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 20:06 - БпЛА в р-ні. н.п. Бершадь вектором руху на Ладижин.

О 20:20 - БпЛА на півночі Сумщини та сході Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 20:52 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

О 20:53 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини та Харківщини у напрямку Миргорода (Полтавщина).

О 20:57 - БпЛА з Вінниччини на Хмельниччину, вектор рух Хмельницький.

О 21:09 - БпЛА наближаються до Миргороду з північного-сходу, також безпілотники на підльоті до Кривого Рогу з півдня.

Оновлена інформація

О 21:59 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Чернігівщину південно-західним курсом у напрямку Київщини.

О 22:18 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:23 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:05 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів: 

  • Нові групи ударних БпЛА увійшли на Сумщину (Путивль) курс західний.
  • Група ворожих БпЛА ввійшла на Херсонщину (через Голу Пристань).

О 23:06 - Пуски КАБ на Донеччину та Харківщину.

О 23:10 - Група БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, а також в центі Полтавської та Чернігівської областей.

О 23:27 - БпЛА над Миргородом та в районі Сміли.

Оновлена інформація

О 00:05 - Група ворожих БпЛА на сході Харківщини курс південно-західний.

О 00:06 - Група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини курс південний.

Оновлена інформація

О 00:48 - Повідомляється про декілька ворожих БпЛА на Полтавщині поблизу обласного центру, на Вінниччині курсом на Турбів, на Дніпропетровщині - в районі Павлограда, на Сумщині - курсом на захід.

О 01:08 - Ворожі дрони зафіксовані:

  • На Вінниччині, поблизу Хмільника курсом на Хмельниччину.
  • Нові групи БпЛА увійшли в Сумську та Чернігівську області курс південно-західний.

О 01:20 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • Курсом на Дніпро.
  • Курсом на Хмельницький.
  • Курсом на Полтаву.

О 01:44 - Нова група ворожих БпЛА на Херсонщині (Велика Лепетиха) курс на Кривий Ріг.

Залишайтеся у безпечних місцях!

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Автор: 

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