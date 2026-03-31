Свириденко сообщила о первых инвестициях украино-американского фонда в навигационные системы
В Украине продолжается активная работа по привлечению иностранных инвестиций в технологический сектор.
Как сообщает Цензор Нет, во время заседания Управляющего совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) была утверждена первая инвестиция фонда, направленная в украинскую технологическую компанию Sine Engineering, занимающуюся продукцией двойного назначения, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
Компания специализируется на связи и навигации, а ее компоненты уже используют более 150 украинских производителей беспилотников и перехватчиков.
"Менее чем через год после подписания двустороннего соглашения фонд получил более 200 заявок на рассмотрение, большинство из которых подали украинские компании. Это подтверждает, что украинские технологии имеют большой инвестиционный потенциал", - заявила Свириденко.
Приоритеты фонда и украинские технологии
По словам премьер-министра, больше всего предложений поступило из энергетического сектора, который является ключевым для восстановления страны. Другими приоритетами являются производство продукции двойного назначения, инфраструктура и критические минералы.
Фонд восстановления является частью стратегического партнерства Украины с США и демонстрирует, что украинские компании могут успешно привлекать инвестиции даже в условиях войны.
Влияние на развитие бизнеса и беспилотных технологий
Инвестиция в Sine Engineering открывает новые возможности для развития украинских беспилотников и высокотехнологичных продуктов двойного назначения. Это подтверждает, что сочетание государственной поддержки и международных инвестиций способно стимулировать развитие критически важных секторов экономики.
- Напомним, ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства.
