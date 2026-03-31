Свириденко повідомила про перші інвестиції україно-американського фонду у навігаційні системи

В Україні триває активна робота над залученням іноземних інвестицій у технологічний сектор.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час засідання Управлінської ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) було затверджено першу інвестицію фонду, яку спрямували в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering, зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Компанія спеціалізується на зв’язку та навігації, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників безпілотників та перехоплювачів.

"Менш ніж за рік після підписання двосторонньої угоди фонд отримав понад 200 заявок на розгляд, більшість із яких подали українські компанії. Це підтверджує, що українські технології мають великий інвестиційний потенціал", — заявила Свириденко.

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Пріоритети фонду та українські технології

За словами прем’єрки, найбільше пропозицій надійшло з енергетичного сектору, який є ключовим для відновлення країни. Іншими пріоритетами є виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та критичні мінерали.

Фонд відбудови є частиною стратегічного партнерства України зі США і демонструє, що українські компанії можуть успішно залучати інвестиції навіть в умовах війни.

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Вплив на розвиток бізнесу та безпілотних технологій

Інвестиція в Sine Engineering відкриває нові можливості для розвитку українських безпілотників та високотехнологічних продуктів подвійного призначення. Це підтверджує, що поєднання державної підтримки та міжнародних інвестицій здатне стимулювати розвиток критичних секторів економіки.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

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