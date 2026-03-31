Новости
Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник.

Во время разговора Зеленский рассказал Мерцу о коммуникации с американской стороной и текущем состоянии мирных переговоров.

Читайте также: Зеленский и Вадефуль обсудили продвижение Украины к членству в Евросоюзе. ВИДЕО

Координация международных контактов

По словам Зеленского, готовится координация контактов с партнерами в более широком кругу для согласования позиций и выработки совместных шагов.

"Мы готовим больше двусторонней работы с Германией в следующем месяце, а также обсуждаем возможность аналогичного сотрудничества со странами Европы для обеспечения безопасности континента", - отметил президент.

Он также проинформировал канцлера Германии о своем предстоящем визите в страны Ближнего Востока и системах защиты, которые Киев предложил государствам региона.

Украина готова делиться опытом и технологиями защиты для повышения безопасности на континенте, - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска увеличили применение дронов на фронте, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23826) Фридрих Мерц (398)
Ой придурок - спочатку насрав одному з найбільших виробників зброї в Европі, а зараз - закрийте мені небо. Та закрий очі і воно саме закриється.
31.03.2026 23:10 Ответить
Скоріш за все, мова йшла про багатомільярдний кредит, але вже не від ЄС, а від Німеччини.
Ситуація з фінансуванням подальшої боротьби України з пітьмою викликає занепокоєння і тривогу.

Ось інсайд на цю тему:

@ (в перекладі):

"Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не може виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Крім затримки фінансування, виникли труднощі і з ухваленням 20-го пакету антиросійських санкцій.
Як відомо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту у 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті у Брюсселі.
Є дуже важливий момент: росія пообіцяла Орбану допомогти виграти вибори. Європейський Союз також задіяв свої ресурси для підтримки проєвропейського кандидата. Проте з'ясувалося, що ключові постаті угорської опозиції, з якими Брюссель вів переговори, виявилися лояльними до Орбана /певне, за гроші рф/.
У результаті повторити "румунський сценарій" не виходить.

Таким чином, позаяк ситуація в Угорщині складається на користь Орбана, росія висунула нові умови для завершення війни в Україні: Москва вимагає, щоб Київ залишив Донбас протягом двох місяців.
Що це за "інші умови"?
У разі захоплення Донбасу військовим шляхом росія вимагатиме передати їй частину Запорізької області, що залишилася, на лівому березі Дніпра, включаючи більшу частину міста Запоріжжя."
31.03.2026 23:47 Ответить
 
 