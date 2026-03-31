Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник.

Во время разговора Зеленский рассказал Мерцу о коммуникации с американской стороной и текущем состоянии мирных переговоров.

Координация международных контактов

По словам Зеленского, готовится координация контактов с партнерами в более широком кругу для согласования позиций и выработки совместных шагов.

"Мы готовим больше двусторонней работы с Германией в следующем месяце, а также обсуждаем возможность аналогичного сотрудничества со странами Европы для обеспечения безопасности континента", - отметил президент.

Он также проинформировал канцлера Германии о своем предстоящем визите в страны Ближнего Востока и системах защиты, которые Киев предложил государствам региона.

Украина готова делиться опытом и технологиями защиты для повышения безопасности на континенте, - добавил Зеленский.

