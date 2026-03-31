Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Мерцем
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник.
Во время разговора Зеленский рассказал Мерцу о коммуникации с американской стороной и текущем состоянии мирных переговоров.
Координация международных контактов
По словам Зеленского, готовится координация контактов с партнерами в более широком кругу для согласования позиций и выработки совместных шагов.
"Мы готовим больше двусторонней работы с Германией в следующем месяце, а также обсуждаем возможность аналогичного сотрудничества со странами Европы для обеспечения безопасности континента", - отметил президент.
Он также проинформировал канцлера Германии о своем предстоящем визите в страны Ближнего Востока и системах защиты, которые Киев предложил государствам региона.
Украина готова делиться опытом и технологиями защиты для повышения безопасности на континенте, - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ситуація з фінансуванням подальшої боротьби України з пітьмою викликає занепокоєння і тривогу.
Ось інсайд на цю тему:
@ (в перекладі):
"Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не може виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Крім затримки фінансування, виникли труднощі і з ухваленням 20-го пакету антиросійських санкцій.
Як відомо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту у 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті у Брюсселі.
Є дуже важливий момент: росія пообіцяла Орбану допомогти виграти вибори. Європейський Союз також задіяв свої ресурси для підтримки проєвропейського кандидата. Проте з'ясувалося, що ключові постаті угорської опозиції, з якими Брюссель вів переговори, виявилися лояльними до Орбана /певне, за гроші рф/.
У результаті повторити "румунський сценарій" не виходить.
Таким чином, позаяк ситуація в Угорщині складається на користь Орбана, росія висунула нові умови для завершення війни в Україні: Москва вимагає, щоб Київ залишив Донбас протягом двох місяців.
Що це за "інші умови"?
У разі захоплення Донбасу військовим шляхом росія вимагатиме передати їй частину Запорізької області, що залишилася, на лівому березі Дніпра, включаючи більшу частину міста Запоріжжя."