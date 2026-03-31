На завтра запланирована видеоконференция с американской стороной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 1 апреля, запланирована беседа с американской стороной в видеоформате.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент сообщил во время общения с журналистами на Бучанском саммите-2026.
Что известно
"Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, они меня также попросили. Я об этом поговорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Кушнер, Линдси Грэм обсудим, где мы находимся и насколько близки к трехсторонним договоренностям или хотя бы к трехсторонним встречам. Поэтому завтра у нас будут соответствующие контакты", - отметил Зеленский.
Умеров находится в Турции
Также Зеленский сообщил, что глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров, находится в Турции.
"Мы продолжаем важные переговоры с несколькими государствами", - добавил он.
Что предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшие недели появится возможность провести переговоры между Украиной, США и Россией.
- Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
- Также Зеленский отмечал, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.
