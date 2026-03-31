На завтра запланирована видеоконференция с американской стороной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 1 апреля, запланирована беседа с американской стороной в видеоформате.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент сообщил во время общения с журналистами на Бучанском саммите-2026.

Что известно

"Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, они меня также попросили. Я об этом поговорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Кушнер, Линдси Грэм обсудим, где мы находимся и насколько близки к трехсторонним договоренностям или хотя бы к трехсторонним встречам. Поэтому завтра у нас будут соответствующие контакты", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Майами не дали результатов, Трамп хочет остановить войну с РФ через вывод ВСУ из Донецкой области, - Зеленский

Умеров находится в Турции

Также Зеленский сообщил, что глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров, находится в Турции.

"Мы продолжаем важные переговоры с несколькими государствами", - добавил он.

Читайте также: Пусть Россия сдается, мы не будем, - Зеленский

