На завтра запланирована видеоконференция с американской стороной, - Зеленский

Зеленский анонсировал переговоры с американской стороной

Президент Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 1 апреля, запланирована беседа с американской стороной в видеоформате.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент сообщил во время общения с журналистами на Бучанском саммите-2026.

Что известно

"Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, они меня также попросили. Я об этом поговорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Кушнер, Линдси Грэм обсудим, где мы находимся и насколько близки к трехсторонним договоренностям или хотя бы к трехсторонним встречам. Поэтому завтра у нас будут соответствующие контакты", - отметил Зеленский.

Умеров находится в Турции

Также Зеленский сообщил, что глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров, находится в Турции.

"Мы продолжаем важные переговоры с несколькими государствами", - добавил он.

Что предшествовало?

1 квітня - два клована дивляться друг на друга 🤡
31.03.2026 17:52 Ответить
Це виходить навіть вживу оцього наполеончика не хочуть бачити?
31.03.2026 17:52 Ответить
31.03.2026 17:52 Ответить
Балакай - шо нам ше лишається
31.03.2026 17:54 Ответить
У Вови буде потужний робочий день!
Відеоконференція і переписка у вайбері.
Завтра світ відзначає День Зеленського?!
31.03.2026 18:07 Ответить
Посміємося 1 квітня.
31.03.2026 18:21 Ответить
Видеоконференция будет "мощной, стойкой и справедливой". И с нулевым результатом.
31.03.2026 18:28 Ответить
 
 