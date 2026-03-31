Переговоры в Майами не дали результатов, Трамп хочет остановить войну с РФ через вывод ВСУ из Донбасса, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США могут усилить давление и потребовать вывода войск и территориальных уступок ради мира. Он добавил, что переговоры в Майами не дали результатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Axios.
Зеленский заявил, что после завершения конфликта с Ираном американская администрация возобновит давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией.
"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Моя обеспокоенность заключается в том, что они видят лишь один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — подчеркнул президент.
Что предшествовало?
Зеленский надеется, что в ближайшие недели появится возможность провести переговоры между Украиной, США и Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Іране Додік загруз надовго. А незабаром почнуть обмежену сухопутну операцію і на Арлінгтоне побільшає хрестів а там і проміжні вибори на яких респу*****канці пролетять.
Трамп, як би це сказати, це губка боб яка всмоктує відпрацьовані іншими самодурами та властолюбцями, шляхи залишатися при владі, скасовуючі вибори.як виявилось.війна для цього ідеальний план. Всі кажуть, що трамп мавпує *****. Це так. Але і в іншого володі він вчиться як взагалі не перейматися виборами, срати на Конституцію і народ, точно як у кліпі трампа, головне, ні миру ні війни, а суцільне насилля над народом.
це потужний і незламний вислів
Але так, в коньстітуціі є дві наші області повністю.
І русня це ніяк не збирається змінювати.
Тому після "рєшєнія донбасского вопроса" одразу ж піднімається "хєрсонско-запорожскій вопрос".
Який будуть вирішувати точно таким самим шляхом.
А ще є "новороссійскій вопрос".
Згадалось, як один "лідер світу", проводив "розведення військ" і ще розповідав військовим, що він не лох якийсь... І навряд чи він тоді думав про наслідки.
Голобородько навіть значення цього слова мабуть не розуміє...
Все чітко по плану, згідно з оманськими домовленостями.
Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
Два суперечливі твердження. Якщо розглянути обидва твердження як версії.
Злочин як і брехня/дезінформація, або як дипломатичний прийом мают мати МОТИВ і МЕТУ*
Яка мета і мотиви кожного з них: Зеленського і Рубіо від США.
Яка різниця у мотивах і меті України і США: Трамп вимагає віддати агресору частину території України - не своє. Жертва має задовільнити агресора, який отримає вигідну позицію і передишку для подальшого наступу. Трампу треба оголосити про черговий мир, але за рахунок жертви.
Кремль нав'язав Трампу Київ віддасть весь Донбас Росії.
Примітка
*Мотив і мета є факультативними ознаками суб'єктивної сторони злочину, що розкривають психологічні причини та спрямованість дій особи. Мотив - це внутрішнє спонукання (чому вчинено: помста, користь), а мета - уявлення про бажаний результат (до чого прагнули).
не дає спокійно спати рудому , тому любий каприз ху@ла
він готовий виконати ,
а це примусити Украіну до капітуляціі !
Ідуть ці мудаки на ......уй , а ми наші території віддавати не станемо !