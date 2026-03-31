Переговоры в Майами не дали результатов, Трамп хочет остановить войну с РФ через вывод ВСУ из Донбасса, - Зеленский

Трамп та Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США могут усилить давление и потребовать вывода войск и территориальных уступок ради мира. Он добавил, что переговоры в Майами не дали результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Axios.

Зеленский заявил, что после завершения конфликта с Ираном американская администрация возобновит давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Моя обеспокоенность заключается в том, что они видят лишь один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Зеленский надеется, что в ближайшие недели появится возможность провести переговоры между Украиной, США и Россией.

Зеленський Владимир Трамп Дональд
+16
Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території.

Згадалось, як один "лідер світу", проводив "розведення військ" і ще розповідав військовим, що він не лох якийсь... І навряд чи він тоді думав про наслідки.
31.03.2026 07:45 Ответить
+15
Воні обідва брешуть.
31.03.2026 07:35 Ответить
+15
Те, що "переговори" в Маямі не дали особистих гарантій ішаку та ще окремим мудакам з його банди відомо усім. І ішак вирішив торпедувати будь-які домовленості, що можуть привести до скасування воєнного стану, а відтак проведення виборів. Продовження війни - єдина гарантія збереження ішака при владі.
31.03.2026 07:42 Ответить
А Трамп говорить, що ти брешеш.
31.03.2026 07:34 Ответить
Воні обідва брешуть.
31.03.2026 07:35 Ответить
Трамп нічого не казав. Казав Рубіо. Виправдовував господаря.
31.03.2026 07:56 Ответить
Після..... .
В Іране Додік загруз надовго. А незабаром почнуть обмежену сухопутну операцію і на Арлінгтоне побільшає хрестів а там і проміжні вибори на яких респу*****канці пролетять.
31.03.2026 07:34 Ответить
Це якщо він не влаштуе катастрофу і не зірве вибори, бо дуже до цього все йде
31.03.2026 08:18 Ответить
А ви думаєте Трамп навіщо накидав собі планів розв'язати війнушку будь де?
Трамп, як би це сказати, це губка боб яка всмоктує відпрацьовані іншими самодурами та властолюбцями, шляхи залишатися при владі, скасовуючі вибори.як виявилось.війна для цього ідеальний план. Всі кажуть, що трамп мавпує *****. Це так. Але і в іншого володі він вчиться як взагалі не перейматися виборами, срати на Конституцію і народ, точно як у кліпі трампа, головне, ні миру ні війни, а суцільне насилля над народом.
31.03.2026 08:59 Ответить
А коли був результат - тільки обмін військополоненими
31.03.2026 07:34 Ответить
ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки

це потужний і незламний вислів
31.03.2026 07:35 Ответить
Оця рожа діє на українців як тригер безпросвітнього лайна.
31.03.2026 07:35 Ответить
обидві що ідота трампа, що зе н*ркомана нелегітивного що видає з себе царя !!!

31.03.2026 07:42 Ответить
Трамп якщо хоче вгодити Ху*лу то нехай віддасть Аляску - це також "ісконно сруцкіє тіріторії" !!!
31.03.2026 07:40 Ответить
А чи є гарантія, що після отримання Донбасу ***** уміротворітся, а не влаштує наступного ж ранку "валдай-2"?
31.03.2026 09:12 Ответить
Він просто зобовязаний виконувати власну конституцію - гарантувати територіальну цілосність держави - тобто звільняти від "окупаціїї бандерівцями" Херсонську та Запорізьки області, або сісти до вязниці.
31.03.2026 09:24 Ответить
***** нікому нічого не зобов'язане.
Але так, в коньстітуціі є дві наші області повністю.
І русня це ніяк не збирається змінювати.
Тому після "рєшєнія донбасского вопроса" одразу ж піднімається "хєрсонско-запорожскій вопрос".
Який будуть вирішувати точно таким самим шляхом.
А ще є "новороссійскій вопрос".
31.03.2026 09:27 Ответить
А ти звідкі зудиш ? З зони військових дій чи з за кордону? Гарантій безпеки не можна чекати ні від Путіна ні від трампа, так то все то пустий базар. Хотелкі Путіна не зміняться поки він живий.
31.03.2026 09:28 Ответить
Згадалось, як один "лідер світу", проводив "розведення військ" і ще розповідав військовим, що він не лох якийсь... І навряд чи він тоді думав про наслідки.
нехай тожді хтось розкаже трампу про "минхенську змову" 1938 року ... тоді також два "миротворця" Чемберген від В.Британії та Деладьє від Франції спробували за рахунок Чехословатчини зупинити Адіка. що з того вийшло вже через рік і чим закінчилося ми усі прекрасно знаємо !!! А як би ще тоді оголосили війну Адіку то 2Світової війни можливо не було б !!!
31.03.2026 07:52 Ответить
він , навіть, не соромився , так і казав:" мне никогда думать стратегически"
31.03.2026 08:54 Ответить
запятих малувато. Між деякими словами ще залишились місця )))
31.03.2026 09:22 Ответить
Він же юморист з "подарованим" дипломом, коли йому було вчитися?
Голобородько навіть значення цього слова мабуть не розуміє...
31.03.2026 09:23 Ответить
Менше язиком тріпай,в більше працюй над тим щоб Трамп змінив відношення до України,в посилив тиск на паРашу.
31.03.2026 07:57 Ответить
Пізно , вжє…
31.03.2026 08:55 Ответить
Який тиск від трампа на пиню? Єдине, що може зробити Зеленський, так це дістати той компромат, із-за якого трамп плазує перед пинєю. Тільки тоді можна чекати на зміну відношення до нього з боку трампа. А чи варте воно того взагалі?
31.03.2026 09:23 Ответить
Він і працює, але в протилежному напрямку.
Все чітко по плану, згідно з оманськими домовленостями.
31.03.2026 09:25 Ответить
Як ЗЕблазень з кожним днем все настирливіше випрошує у Трампа ці "поступки" ***** щоб прикрити свою голу смердючу с...ку - просто огидно! "Стрєлка" в Омані робить свою чорну справу!
31.03.2026 08:00 Ответить
Буба, даже европейцы сказали уже чем дольше война тем больше шанс что в итоге обстоятельства сложатся так что заставят завершить по пути наименьшего сопротивления. Это твоя вина в первую очередь что у тебя из планов по выходу из войны нету ничего реалистичного кроме как сидеть и пилить евро деньги пока дают. Ну так если ты не имеешь стратегии, к кому тогда какие вопросы?
31.03.2026 08:02 Ответить
Зеленському потрібно терміново передати владу Залужному, щоби кожен раз, як до нього подзвонить Тромб чи його шістки відносно територіальних поступок пітьмі, не виходити "на люди" із сльозливими заявами, випрошуючи в українців дозволу на державну зраду.
31.03.2026 08:08 Ответить
Ну і навіщо ти нам скавчиш, яке рішення , доця? Не соромся , голосно скажи , уяви що ти типу президент воюючої країни , і тебе зраджує союзник, як ти нам всім про це розповідаєш.А то поки що тільки, все що робиш це із-за рогу язика показуєш, обзиваєшся і лайно на вентилятор підкидуєш.
31.03.2026 08:12 Ответить
Ворог визначений - це Трамп, а не мародер при владі. Воюєм далі. Тим часом свинопси вже утюжать Полтаву.
31.03.2026 08:17 Ответить
набери у свій "жорстковідповідач" гівна і плюнь на Трампа, Zевилупок криворагульний
31.03.2026 08:19 Ответить
О, так то Рубio ****** , а не Ти?
31.03.2026 08:20 Ответить
Скажи йому, що ми вже і так вивели свої війська з Нарнії і Готема, хай неви(ОЙ)буються...
31.03.2026 08:40 Ответить
Потужні здобутки потужних перемовників, підписавших 28 безпекових угод і подарувавших корисні копалини
31.03.2026 08:44 Ответить
Побєдуни, агов
31.03.2026 08:49 Ответить
У Янелоха виноват кто угодно- от Порошенко до Байдена и Трампона. Но ты же сам пообещал в Омане сдать 2 области целиком и обеспечить сухопутный коридор в Крым, так чего ты возмущаешься теперь? У Патрушева все твои разговоры записаны, не сомневайся.
31.03.2026 08:51 Ответить
резидент України Володимир Зеленський заявив, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Два суперечливі твердження. Якщо розглянути обидва твердження як версії.

Злочин як і брехня/дезінформація, або як дипломатичний прийом мают мати МОТИВ і МЕТУ*
Яка мета і мотиви кожного з них: Зеленського і Рубіо від США.

Яка різниця у мотивах і меті України і США: Трамп вимагає віддати агресору частину території України - не своє. Жертва має задовільнити агресора, який отримає вигідну позицію і передишку для подальшого наступу. Трампу треба оголосити про черговий мир, але за рахунок жертви.


Кремль нав'язав Трампу Київ віддасть весь Донбас Росії.

Примітка
*Мотив і мета є факультативними ознаками суб'єктивної сторони злочину, що розкривають психологічні причини та спрямованість дій особи. Мотив - це внутрішнє спонукання (чому вчинено: помста, користь), а мета - уявлення про бажаний результат (до чого прагнули).
31.03.2026 09:05 Ответить
Нехай Трамп об'явить що Україна стане територію по типу Пуерто Ріко.
31.03.2026 09:17 Ответить
Язик як помело Такі розмови ---це для лохів і баранів.
31.03.2026 09:23 Ответить
Компромат , який має на Трампа кремлівський виб@ядок ,
не дає спокійно спати рудому , тому любий каприз ху@ла
він готовий виконати ,
а це примусити Украіну до капітуляціі !
Ідуть ці мудаки на ......уй , а ми наші території віддавати не станемо !
31.03.2026 09:26 Ответить
 
 