Переговоры в Майами не дали результатов, Трамп хочет остановить войну с РФ через вывод ВСУ из Донбасса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США могут усилить давление и потребовать вывода войск и территориальных уступок ради мира. Он добавил, что переговоры в Майами не дали результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Axios.

Зеленский заявил, что после завершения конфликта с Ираном американская администрация возобновит давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Моя обеспокоенность заключается в том, что они видят лишь один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Зеленский надеется, что в ближайшие недели появится возможность провести переговоры между Украиной, США и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пусть Россия сдается, мы не будем, - Зеленский