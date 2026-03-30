Трехсторонние переговоры возможны в ближайшие недели: Сейчас мяч на стороне США и РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие недели удастся провести переговоры между Украиной, США и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.
Мяч на стороне США и РФ
"Сейчас мяч на стороне США и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат, и, дай Бог, в ближайшие недели у нас будет эта возможность", — отметил президент.
Где угодно и в любом формате
Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы встречаться "в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси", но сейчас трехсторонняя встреча откладывается из-за того, что "фокус США сегодня на Иране".
"Трехсторонняя встреча состоится, когда обе стороны – и Россия, и Америка – смогут встретиться с нами. Почему я так говорю? Потому что на сегодняшний день Америка предложила встретиться в США, мы поддержали. А Россия сказала, что в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию (я уже не помню, потому что прошло три недели). Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает за пределы США", – рассказал он.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
Также Зеленский отмечал, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Напевно в Реброва тренувався?!🤔
А ось далі вже просто смішно: "я вже не пам'ятаю, бо три тижні пройшло".
Це прогундосила та сама істота, що має вести переговори
ЯК?!? Як він збирається розмовляти з ху#лом?
(як воно ганьбилося при Трампі, ми вже бачили)