Трехсторонние переговоры возможны в ближайшие недели: Сейчас мяч на стороне США и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие недели удастся провести переговоры между Украиной, США и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

Мяч на стороне США и РФ

"Сейчас мяч на стороне США и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат, и, дай Бог, в ближайшие недели у нас будет эта возможность", — отметил президент.

Где угодно и в любом формате

Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы встречаться "в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси", но сейчас трехсторонняя встреча откладывается из-за того, что "фокус США сегодня на Иране".

"Трехсторонняя встреча состоится, когда обе стороны – и Россия, и Америка – смогут встретиться с нами. Почему я так говорю? Потому что на сегодняшний день Америка предложила встретиться в США, мы поддержали. А Россия сказала, что в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию (я уже не помню, потому что прошло три недели). Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает за пределы США", – рассказал он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.

Также Зеленский отмечал, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.