Трехсторонние переговоры возможны в ближайшие недели: Сейчас мяч на стороне США и РФ, - Зеленский

Зеленский о трехсторонних переговорах

Президент Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие недели удастся провести переговоры между Украиной, США и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

Мяч на стороне США и РФ

"Сейчас мяч на стороне США и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат, и, дай Бог, в ближайшие недели у нас будет эта возможность", — отметил президент.

Где угодно и в любом формате

Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы встречаться "в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси", но сейчас трехсторонняя встреча откладывается из-за того, что "фокус США сегодня на Иране".

"Трехсторонняя встреча состоится, когда обе стороны – и Россия, и Америка – смогут встретиться с нами. Почему я так говорю? Потому что на сегодняшний день Америка предложила встретиться в США, мы поддержали. А Россия сказала, что в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию (я уже не помню, потому что прошло три недели). Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает за пределы США", – рассказал он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.

Также Зеленский отмечал, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Футболіст куєв!🤬

Напевно в Реброва тренувався?!🤔
30.03.2026 13:07 Ответить
А що, США та росія вже на одному боці?
30.03.2026 13:08 Ответить
За Тампа, де-факто, так.
30.03.2026 13:12 Ответить
Ні, просто америкоси зараз займаються іраном, перемикнувши свою увагу з нашої війни. На жаль, ця війна в Ірані нам дуже не на часі.
30.03.2026 13:50 Ответить
А цей у футбол грає 🤦🤦 що в твоїй голові коїться?! Це прекрасний зразок вивчення для майбутніх психологів.
30.03.2026 13:08 Ответить
"Я дуже вдячний Америці..."- хоч не забув подякувати
А ось далі вже просто смішно: "я вже не пам'ятаю, бо три тижні пройшло".
Це прогундосила та сама істота, що має вести переговори
ЯК?!? Як він збирається розмовляти з ху#лом?
(як воно ганьбилося при Трампі, ми вже бачили)
30.03.2026 13:15 Ответить
В футболі є і воротари і захисники та багато ще кого, але стратег-членограї це щось нове
30.03.2026 13:19 Ответить
та в них нема карт
30.03.2026 14:53 Ответить
 
 