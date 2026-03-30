Тристоронні переговори можливі найближчими тижнями: Зараз м’яч на боці США і РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що буде можливість провести переговори між Україною, США та Росією найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

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М'яч на боці США і РФ

"Зараз м'яч на боці США і Росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат, і, дай Бог, найближчі тижні у нас буде ця можливість", - зазначив президент.

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Будь-де у будь-якому форматі

Зеленський наголосив, що українці готові зустрічатись "у будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім крім Росії і Білорусі", але нині тристороння зустріч відкладається через те, що "фокус США сьогодні на Ірані".

"Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони – і Росія, і Америка – зможуть зустрітись з нами. Чому я так говорю? Бо на сьогодні Америка запропонувала зустрітись в США, ми підтримали. А Росія сказала, що в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію (я вже не пам'ятаю, бо три тижні пройшло). Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає за межі США", – розповів він.

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Що передувало?

Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.

Також Зеленський зазначав, що Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.