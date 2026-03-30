Тристоронні переговори можливі найближчими тижнями: Зараз м’яч на боці США і РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається, що буде можливість провести переговори між Україною, США та Росією найближчими тижнями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.
М'яч на боці США і РФ
"Зараз м'яч на боці США і Росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат, і, дай Бог, найближчі тижні у нас буде ця можливість", - зазначив президент.
Будь-де у будь-якому форматі
Зеленський наголосив, що українці готові зустрічатись "у будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім крім Росії і Білорусі", але нині тристороння зустріч відкладається через те, що "фокус США сьогодні на Ірані".
"Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони – і Росія, і Америка – зможуть зустрітись з нами. Чому я так говорю? Бо на сьогодні Америка запропонувала зустрітись в США, ми підтримали. А Росія сказала, що в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію (я вже не пам'ятаю, бо три тижні пройшло). Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає за межі США", – розповів він.
Що передувало?
Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.
Також Зеленський зазначав, що Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
- 22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
- Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Напевно в Реброва тренувався?!🤔