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Новини Мирні перемовини
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Переговори у Маямі не дали результатів, Трамп хоче зупинити війну з РФ через виведення ЗСУ з Донеччини, - Зеленський

еленський про позицію США: мир через виведення ЗСУ з позицій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США можуть посилити тиск і вимагати виведення військ та територіальних поступок заради миру. Він додав,  що переговори у Маямі не дали результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Axios.

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Зеленський заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", - наголосив президент.

Що передувало?

Зеленський сподівається, що буде можливість провести переговори між Україною, США та Росією найближчими тижнями.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Трамп Дональд (9065)
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Топ коментарі
+41
Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території.

Згадалось, як один "лідер світу", проводив "розведення військ" і ще розповідав військовим, що він не лох якийсь... І навряд чи він тоді думав про наслідки.
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31.03.2026 07:45 Відповісти
+35
Воні обідва брешуть.
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31.03.2026 07:35 Відповісти
+35
Те, що "переговори" в Маямі не дали особистих гарантій ішаку та ще окремим мудакам з його банди відомо усім. І ішак вирішив торпедувати будь-які домовленості, що можуть привести до скасування воєнного стану, а відтак проведення виборів. Продовження війни - єдина гарантія збереження ішака при владі.
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31.03.2026 07:42 Відповісти

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