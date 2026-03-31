Переговори у Маямі не дали результатів, Трамп хоче зупинити війну з РФ через виведення ЗСУ з Донеччини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США можуть посилити тиск і вимагати виведення військ та територіальних поступок заради миру. Він додав, що переговори у Маямі не дали результатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Axios.
Зеленський заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією.
"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", - наголосив президент.
Що передувало?
Зеленський сподівається, що буде можливість провести переговори між Україною, США та Росією найближчими тижнями.
Будь ласка, зачекайте...
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Згадалось, як один "лідер світу", проводив "розведення військ" і ще розповідав військовим, що він не лох якийсь... І навряд чи він тоді думав про наслідки.