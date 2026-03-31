На завтра заплановано відеоконференцію з американською стороною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 1 квітня, планується розмова з американською стороною у відеоформаті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент повідомив під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті-2026.
Що відомо
"Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я підключусь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми знаходимось і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти", - зазначив Зеленський.
Умєров перебуває в Туреччині
Також Зеленський повідомив, що очільник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в Туреччині.
"Ми продовжуємо важливі перемовини з кількома державами", - додав він.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що буде можливість провести переговори між Україною, США та Росією найближчими тижнями.
- Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.
- Також Зеленський зазначав, що Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.
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