На завтра заплановано відеоконференцію з американською стороною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 1 квітня, планується розмова з американською стороною у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент повідомив під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті-2026.

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Що відомо

"Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я підключусь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми знаходимось і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти", - зазначив Зеленський.

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Умєров перебуває в Туреччині

Також Зеленський повідомив, що очільник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в Туреччині.

"Ми продовжуємо важливі перемовини з кількома державами", - додав він.

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Що передувало?