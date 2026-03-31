Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український глава написав у Телеграмі у вівторок.

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Під час розмови Зеленський розповів Мерцу про комунікацію з американською стороною та поточний стан мирних переговорів.

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Координація міжнародних контактів

За словами Зеленського, готується координація контактів з партнерами у більш широкому колі для узгодження позицій та напрацювання спільних кроків.

"Ми готуємо більше двосторонньої роботи з Німеччиною наступного місяця, а також обговорюємо можливість аналогічної співпраці з країнами Європи для забезпечення безпеки континенту", - зазначив президент.

Він також поінформував канцлера Німеччини про свій майбутній візит у країни Близького Сходу та системи захисту, які Київ запропонував державам регіону.

Україна готова ділитися досвідом та технологіями захисту для підвищення безпеки на континенті, - додав Зеленський.

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