РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14536 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 317 4

Атака на "Нафтогаз": дроны РФ снова нанесли удар по объектам в Полтавской области

Перед Пасхой РФ атаковала инфраструктуру "Нафтогаза"

В Полтавской области российские дроны атаковали инфраструктуру "Нафтогаз Украины". Возник пожар, жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Удары нанесли с помощью дронов. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время последовала повторная атака", – описал ситуацию Корецкий в Facebook в субботу.

По его словам, обошлось без пострадавших, а подразделения ГСЧС оперативно отреагировали на ситуацию.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз", – подчеркнул руководитель.

Что предшествовало?

Весной 2026 года Полтавская область оставалась одной из целей российских воздушных атак, преимущественно с применением ударных БПЛА и эпизодически – ракет во время массированных ударов по Украине.

В марте-апреле 2026 года зафиксировано несколько инцидентов:

  • В конце марта (30–31 марта) в Полтаве падение обломков сбитого дрона повредило многоэтажку, были погибшие и раненые среди гражданского населения.
  • В Полтавской громаде также фиксировались удары БПЛА по частному сектору - повреждены дома, хозяйственные постройки, есть пострадавшие, в том числе дети.
  • В Миргородском районе беспилотник упал на территории предприятия, что привело к разрушению зданий и ранению как минимум одного человека.
  • В начале апреля (1 апреля) область снова подверглась ударам дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, пострадали люди.

Также враг несколько дней подряд атаковал газодобывающие объекты Группы "Нафтогаз":

Автор: 

Нафтогаз (3046) обстрел (31969) Полтавская область (1366)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захист?
Перехоплювачі?
показать весь комментарий
04.04.2026 15:17 Ответить
Де?
Насправді: взимку 26/27 буде потужна зігріваюча балаканина. Вишити Портрети бажано завчасно , до морозів.
Невже не ясно , що ворог планує позбавити країну і промисловість доступу до газу, світла, будь якої енергії....
показать весь комментарий
04.04.2026 15:31 Ответить
Якщо немає ударів по ворогу по його енергетиці і логістиці ,ворог завдає ударів по нашій.
показать весь комментарий
04.04.2026 15:33 Ответить
Удари у відповідь є. Але гляньте на карту світу. Також погуліть потужності нафтогазовидобутку кацапів та України. І переможний незламний запал сховається в тумані війни.
показать весь комментарий
04.04.2026 15:38
 
 