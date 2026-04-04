Атака на "Нафтогаз": дроны РФ снова нанесли удар по объектам в Полтавской области

В Полтавской области российские дроны атаковали инфраструктуру "Нафтогаз Украины". Возник пожар, жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Удары нанесли с помощью дронов. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время последовала повторная атака", – описал ситуацию Корецкий в Facebook в субботу.

По его словам, обошлось без пострадавших, а подразделения ГСЧС оперативно отреагировали на ситуацию.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз", – подчеркнул руководитель.

Что предшествовало?

Весной 2026 года Полтавская область оставалась одной из целей российских воздушных атак, преимущественно с применением ударных БПЛА и эпизодически – ракет во время массированных ударов по Украине.

В марте-апреле 2026 года зафиксировано несколько инцидентов:

В конце марта (30–31 марта) в Полтаве падение обломков сбитого дрона повредило многоэтажку, были погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Полтавской громаде также фиксировались удары БПЛА по частному сектору - повреждены дома, хозяйственные постройки, есть пострадавшие, в том числе дети.

В Миргородском районе беспилотник упал на территории предприятия, что привело к разрушению зданий и ранению как минимум одного человека.

В начале апреля (1 апреля) область снова подверглась ударам дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, пострадали люди.

Также враг несколько дней подряд атаковал газодобывающие объекты Группы "Нафтогаз":

26 марта и ночью 27 марта российские захватчики атаковали объект в Полтавской области, обеспечивающий добычу газа. Отмечается, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена.

28 марта российские войска вновь осуществили массированные атаки на газодобывающие активы Группы "Нафтогаз" в Полтавской области - третьи сутки подряд.

