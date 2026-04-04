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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Атака на Нафтогаз: дрони РФ знову вдарили по об’єктах на Полтавщині

Перед Великоднем РФ атакувала інфраструктуру Нафтогазу

У Полтавській області російські дрони атакували інфраструктуру Нафтогаз України. Виникла пожежа, жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака", – описав ситуацію Корецький у Facebook у суботу.

За його словами, обійшлося без постраждалих, а підрозділи ДСНС оперативно зреагували на ситуацію.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи "Нафтогаз", – наголосив керівник.

Що передувало?

Навесні 2026 року Полтавська область залишалася однією з цілей російських повітряних атак, переважно із застосуванням ударних БпЛА та епізодично - ракет під час масованих ударів по Україні.

У березні-квітні 2026 року зафіксовано кілька інцидентів:

  • Наприкінці березня (30–31 березня) у Полтаві падіння уламків збитого дрона пошкодило багатоповерхівку, були загиблі та поранені цивільні.
  • У Полтавській громаді також фіксували удари БпЛА по приватному сектору - пошкоджені будинки, господарчі споруди, є постраждалі, зокрема діти.
  • У Миргородському районі безпілотник впав на території підприємства, спричинивши руйнування будівель та поранення щонайменше однієї людини.
  • На початку квітня (1 квітня) область знову зазнала дронових ударів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, постраждали люди.

Також ворог декілька днів поспіль атакував газовидобувні об'єкти Групи "Нафтогаз":

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Автор: 

Нафтогаз (4471) обстріл (35110) Полтавська область (1433)
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