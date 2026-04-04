Атака на Нафтогаз: дрони РФ знову вдарили по об’єктах на Полтавщині

У Полтавській області російські дрони атакували інфраструктуру Нафтогаз України. Виникла пожежа, жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака", – описав ситуацію Корецький у Facebook у суботу.

За його словами, обійшлося без постраждалих, а підрозділи ДСНС оперативно зреагували на ситуацію.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи "Нафтогаз", – наголосив керівник.

Що передувало?

Навесні 2026 року Полтавська область залишалася однією з цілей російських повітряних атак, переважно із застосуванням ударних БпЛА та епізодично - ракет під час масованих ударів по Україні.

У березні-квітні 2026 року зафіксовано кілька інцидентів:

Наприкінці березня (30–31 березня) у Полтаві падіння уламків збитого дрона пошкодило багатоповерхівку, були загиблі та поранені цивільні.

У Полтавській громаді також фіксували удари БпЛА по приватному сектору - пошкоджені будинки, господарчі споруди, є постраждалі, зокрема діти.

У Миргородському районі безпілотник впав на території підприємства, спричинивши руйнування будівель та поранення щонайменше однієї людини.

На початку квітня (1 квітня) область знову зазнала дронових ударів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, постраждали люди.

Також ворог декілька днів поспіль атакував газовидобувні об'єкти Групи "Нафтогаз":

26 березня та вночі 27 березня російські загарбники атакували об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Зазначається, що внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних пошкоджень. Роботу підприємства зупинено.

28 березня російські війська знову здійснили масовані атаки на газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" у Полтавській області - третю добу поспіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія здійснила 129 атак на об’єкти "Нафтогазу" за опалювальний сезон