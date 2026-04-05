Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой: Пусть сила каждого человека победит зло и тьму, "шахедов" и ракеты, несправедливость и оккупацию

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Надежда на победу

"Искренне поздравляю всех, кто в Украине и мире отмечает сегодня Пасху. В очень непростые времена для нашего народа и всего человечества как никогда сильной становится надежда – на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Всего того, что символизирует Воскресение Господне", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе, мы передали запрос США, - Зеленский

Сила духа

Зеленский также подчеркнул силу духа каждого человека.

"Пусть сила каждого нашего человека, его духа, всего лучшего, что есть в людях, – пусть все это непременно победит зло и тьму, "шахеды" и ракеты, несправедливость и оккупацию.



Желаю всем Божьей благодати и мирной жизни на нашей земле и под украинским небом, которые защищают наши смелые воины.



Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. Пусть каждый народ станет ближе к настоящей безопасности. Верим в мир! Верим в Украину!" – отметил президент.

Читайте также: Большой обмен пленными возможен на Пасху, - Буданов

