Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой: Пусть сила каждого человека победит зло и тьму, "шахедов" и ракеты, несправедливость и оккупацию
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.
Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Надежда на победу
"Искренне поздравляю всех, кто в Украине и мире отмечает сегодня Пасху. В очень непростые времена для нашего народа и всего человечества как никогда сильной становится надежда – на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Всего того, что символизирует Воскресение Господне", – говорится в сообщении.
Сила духа
Зеленский также подчеркнул силу духа каждого человека.
"Пусть сила каждого нашего человека, его духа, всего лучшего, что есть в людях, – пусть все это непременно победит зло и тьму, "шахеды" и ракеты, несправедливость и оккупацию.
Желаю всем Божьей благодати и мирной жизни на нашей земле и под украинским небом, которые защищают наши смелые воины.
Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. Пусть каждый народ станет ближе к настоящей безопасности. Верим в мир! Верим в Украину!" – отметил президент.
Пасхальное перемирие
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
В Израиле естьт даже христианские организации - Можешь почитать"Евреи за Иисуса Христа"
"""«Евреи за Иисуса» - международная христианская миссия, основанная в 1973 году, состоящая из евреев, принявших Иисуса (Йешуа) как Мессию. Они совмещают еврейскую идентичность с протестантским богословием, веря в Троицу, Новый Завет и необходимость спасения через Иисуса. Организация стремится рассказывать об Иисусе еврейскому народу"""