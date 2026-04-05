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Новини Великдень
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Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем: Нехай сила кожної людини здолає лихо й темряву, "Шахеди" і ракети, несправедливість та окупацію

Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Надія на перемогу

"Щиро вітаю всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні. У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропозиція України щодо припинення вогню на Великдень залишається, ми передали запит США, - Зеленський

Сила духу

Зеленський також наголосив на силі духу кожної людини.

"Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, "шахеди" і ракети, несправедливість та окупацію.

Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни.

Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!" - зазначив президент.

Також читайте: Великий обмін полоненими можливий на Великдень, - Буданов

Великоднє перемир'я

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Великдень (384) привітання (722)
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Топ коментарі
+7
шоб ти провалився чот зелений !!!...
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05.04.2026 12:22 Відповісти
+4
Особливо про окупацію - здав рашистам пів Півдня просто так - бо треба було бухати водку з дерьмаком у буковелі. Який жеж він мерзотник. Міліони проснулись а вони вже під рашкою. Скіки там вбитих, згвалтованих - одному Богу відомо.
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05.04.2026 13:53 Відповісти
+3
Христянам західного обряду ти глибоко в задниці !
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05.04.2026 12:31 Відповісти

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