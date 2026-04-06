Свириденко встретилась с руководителями комитетов ВР: Договорились внести срочные законопроекты для продолжения реформ

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжение реформ

Свириденко напомнила, что для обеспечения стабильного международного финансирования Украина, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, должна выполнить свою "домашнюю работу" для продолжения реформ. Ключевая роль в этом — совместная: парламента и правительства.

"Обсудили с народными депутатами ключевые нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения наших обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса.

Благодарю народных депутатов за диалог и готовность к совместной работе над важными для государства решениями", — добавила премьер-министр.

Что решили?

По словам Свириденко, во время встречи договорились, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, по которым достигнуто согласие. Также будут продолжаться консультации по другим документам, вызывающим дискуссии.

Что предшествовало?

Ранее глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец рассказывала, что Свириденко очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает.

