Новости
Свириденко встретилась с руководителями комитетов ВР: Договорились внести срочные законопроекты для продолжения реформ

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады.

Продолжение реформ

Свириденко напомнила, что для обеспечения стабильного международного финансирования Украина, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, должна выполнить свою "домашнюю работу" для продолжения реформ. Ключевая роль в этом — совместная: парламента и правительства.

"Обсудили с народными депутатами ключевые нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения наших обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса.

Благодарю народных депутатов за диалог и готовность к совместной работе над важными для государства решениями", — добавила премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время Рада должна принять 10 законопроектов, что поможет наполнить госбюджет, - Зеленский

Что решили?

По словам Свириденко, во время встречи договорились, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, по которым достигнуто согласие. Также будут продолжаться консультации по другим документам, вызывающим дискуссии.

Что предшествовало?

Ранее глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец рассказывала, что Свириденко очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает. 

Читайте также: Условия согласовали с МВФ без депутатов, а все непопулярные решения должны принимать они, — "слуга народа" Фролов

Щоб отримати 4 млрд. євро позики.
06.04.2026 10:32 Ответить
До пані прим'єр-міністерки почало доходити хто її призначив на посаду Нє, ну в ОПу вона ходити і соплю жувати не перестане, це ж таке, притоманно для "карабєльних зельоних сосєн". Але прогрес на "обличчя", так би мовити...
06.04.2026 10:38 Ответить
Випадково прочитав що свириденко застрелилась, не повірив своїм очам. Перечитав і був розчарований
06.04.2026 10:41 Ответить
олігархи привели тих гнид до влади, то ж нічого доброго чекати не варто для пересічних, як виживали, так і будемо виживати, що б вони не придумали
06.04.2026 11:24 Ответить
Шо то народу ***** от ваших реформ!!
06.04.2026 12:18 Ответить
Нікчемна прокладка свириденко і корисні реформи? Несмішно зовсім!
06.04.2026 13:02 Ответить
 
 