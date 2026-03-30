Условия согласовали с МВФ без депутатов, а все непопулярные решения должны принимать они, - "слуга народа" Фролов

Фракция "Слуга народа" пока не обсуждала новые правительственные законопроекты, направленные на выполнение обязательств перед МВФ.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

Условия согласованы без депутатов

"Но финансовая ситуация такова: для того, чтобы мы могли продолжать выплачивать все социальные расходы, нужно принимать хотя бы часть этих законов. Поэтому, скорее всего, здесь уже нужно брать на себя ответственность, потому что мы сейчас очень сильно зависим от внешнего финансирования. В бюджете заложено, если не ошибаюсь, около 10 миллиардов долларов. Мы не можем проваливать все эти показатели. Это уже ответственность парламента", — отметил он.

Нардеп обратил внимание, что одним из самых дискуссионных вопросов в этом пакете МВФ было налогообложение ФЛП.

"Но сейчас мы должны хотя бы что-то принять, чтобы продолжить переговоры с МВФ. Многое привязано к его индикаторам. Вообще (правительству. – ред.) можно было на это не соглашаться и иначе вести переговоры. Но пока что, думаю, у нас не так много вариантов, чтобы сохранить социальную стабильность для наиболее незащищенных – пенсионеров, ВПЛ и т.д.", – отметил Фролов.

Говоря о том, что уже истекают сроки, в которые Верховная Рада должна была принять необходимые решения, парламентарий подчеркнул:

"Но все равно, даже если мы принимаем первое чтение или теоретически что-то в целом, и средства поступают не сразу, то финансирование может быть перенесено на июнь. Поэтому, конечно, следующая пленарная неделя будет очень важной, чтобы успеть до заседания совета МВФ. Думаю, еще будет возможность это обсуждать, возможно, что-то отсрочить. Но, повторюсь, речь идет о финансовой стабильности социальных выплат. Идет война. Мы зависимы, ведь у нас нет достаточных собственных поступлений, чтобы все покрывать. Все, что мы зарабатываем — налоги, пошлины, поступления от приватизации, от использования государственных активов и т.д. — направляется на сектор обороны и безопасности. Поэтому стабильность государства, институтов, выплат — это о людях. Мы не можем прекратить им выплачивать. Надеюсь, парламент все это примет хотя бы в первом чтении. Плюс есть еще проекты по Ukrainian Facility, где тоже могут быть определенные прорывы в выполнении наших обязательств".

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что правительство, не проведя консультаций с парламентом, договорилось с МВФ о наших обязательствах, которые теперь должны утвердить народные депутаты, он заявил:

"Я тоже говорю, что фактически согласились на такие условия без участия депутатов в переговорах. А получается, что все крайне непопулярные решения должны принимать именно они. Поэтому нужно налаживать коммуникацию и взаимоотношения с правительством. Это крайне важно, чтобы не возникало ситуаций, когда министры что-то согласовывают, а потом у депутатов нет других вариантов, кроме как поддержать. Такая модель взаимодействия заводит в тупик… Возможно, перед пленарной неделей будет такая коммуникация Кабинета Министров с фракцией монобольшинства, возможно, будут встречи чиновников с другими фракциями, ведь речь идет о значимых вопросах".

Что предшествовало

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Международный валютный фонд выразил обеспокоенность способностью Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.

Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.

Напомним, Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF.

