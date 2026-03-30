Умови погодили з МВФ без депутатів, а всі непопулярні рішення мають приймати вони, - "слуга народу" Фролов

Фракція "Слуга народу" поки не обговорювала нові урядові законопроєкти, які направлені на виконання зобов’язань перед МВФ.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат "Слуги народу" Павло Фролов.

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Умови погоджено без депутатів

"Але фінансова ситуація така: для того, щоб нам продовжувати виплачувати всі соціальні видатки, потрібно приймати хоча б частину цих законів. Тож, скоріше за все, тут вже треба брати відповідальність, тому що ми зараз дуже сильно залежні від зовнішнього фінансування. У бюджеті на цей рік закладено понад 40 мільярдів доларів зовнішніх запозичень (фінансування). Ми не можемо провалювати всі ці показники. Це вже відповідальність парламенту", - зазначив він.

Нардеп звернув увагу, що із найбільш дискусійних питань в цьому пакеті МВФ було оподаткування ФОПів.

"Але зараз ми маємо хоча б щось прийняти, щоб продовжити переговори з МВФ. Багато що прив’язано до його індикаторів. Взагалі (уряду. – ред.) можна було на це не погоджуватись та інакше вести переговори. Але поки що, думаю, у нас небагато варіантів, щоб зберегти соціальну стабільність для найбільш незахищених - пенсіонерів, ВПО тощо", - зауважив Фролов.

Говорячи про те, що вже закінчуються терміни, за які Верховна Рада мала ухвалити необхідні рішення, парламентар наголосив:

"Але все одно навіть якщо ми приймаємо перше читання або теоретично щось у цілому, і кошти надходять не одразу, то фінансування може бути посунуто до червня. Тому, звичайно, наступний пленарний тиждень буде дуже важливим, щоб встигнути до засідання борду МВФ. Думаю, ще буде можливість це обговорювати, можливо щось відстрочувати. Але, повторюся, йдеться про фінансову стабільність соціальних виплат. Йде війна. Ми залежні, адже у нас немає достатніх власних надходжень, щоб усе покривати. Все, що ми заробляємо — податки, мита, надходження від приватизації, від використання держактивів тощо спрямовується на сектор оборони і безпеки. Тому стабільність держави, інституцій, виплат - це про людей. Ми не можемо припинити їм виплачувати. Сподіваюсь, парламент це все ухвалить хоча б в першому читанні. Плюс є ще проєкти по Ukrainian Facility, де теж можуть бути певні прориви у виконанні наших зобов’язань".

Відповідаючи на питання, як він ставиться до того, що уряд, не провівши консультації з парламентом, домовився із МВФ щодо наших зобов’язань, які мають тепер затвердити народні депутати, він заявив:

"Я теж кажу, що фактично погодились на такі умови без участі депутатів у переговорах. А виходить, що всі вкрай непопулярні рішення мають приймати саме вони. Тому треба налагоджувати комунікацію і взаємовідносини з урядом. Це вкрай важливо, щоб не виникало ситуацій, коли міністри щось погоджують, а потім депутати не мають інших варіантів, окрім як підтримувати. Така модель взаємодії заводить у глухий кут… Можливо, перед пленарним тижнем буде така комунікація Кабінету Міністрів з фракцією монобільшості, можливо, будуть зустрічі урядовців з іншими фракціями, адже йдеться про значущі питання".

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Що передувало

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів, оскільки нардепи затягують із ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді.

Як зазначалося, Рада провалила урядовий законопроєкт про податок на Uklon та OLX. Це зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF.

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