Свириденко зустрілася із керівниками комітетів ВР: Домовилися внести термінові законопроєкти для продовження реформ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Продовження реформ

Свириденко нагадала, що для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою "домашню роботу" для продовження реформ. Ключова роль у цьому - спільна: Парламенту та Уряду.

"Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями", - додала прем’єрка.

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Що вирішили?

За словами Свириденко, під час зустрічі домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжуватимуться консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.

Що передувало?

Раніше голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець розповідала, що Свириденко дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає.

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