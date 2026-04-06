Свириденко зустрілася із керівниками комітетів ВР: Домовилися внести термінові законопроєкти для продовження реформ
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Продовження реформ
Свириденко нагадала, що для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою "домашню роботу" для продовження реформ. Ключова роль у цьому - спільна: Парламенту та Уряду.
"Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.
Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями", - додала прем’єрка.
Що вирішили?
За словами Свириденко, під час зустрічі домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжуватимуться консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.
Що передувало?
Раніше голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець розповідала, що Свириденко дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає.
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