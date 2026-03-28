Свириденко дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець
Чинна премʼєрка Юлія Свириденко провалює комунікацію з Радою, через що ключові законопроєкти досі не ухвалено.
Про це голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Вона може зняти класний відос, презентацію, якщо ми говоримо про комунікацію з парламентом, тут починаються проблеми. У Шмигаля принаймні була налаштована нормальна робота з парламентом, про це говорять самі народні депутати. Відбулася комунікація з комітетами, головами комітетів, збиралися голоси на урядові законопроєкти. Свириденко майже ніколи не ходить у ВР, але дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає", - запевнила вона.
На переконання Богуславець, проблему з проваленням голосувань у Раді пропонують пояснювати "втомою депутатів", хоча вона пов’язується насамперед із діями Офісу президента, уряду та проваленою комунікацією з парламентом.
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Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.
- За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.
- 25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.
- Згодом парламентарі прийшли до зали.
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