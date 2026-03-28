Свириденко дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець

Чинна премʼєрка Юлія Свириденко провалює комунікацію з Радою, через що ключові законопроєкти досі не ухвалено.

Про це голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Вона може зняти класний відос, презентацію, якщо ми говоримо про комунікацію з парламентом, тут починаються проблеми. У Шмигаля принаймні була налаштована нормальна робота з парламентом, про це говорять самі народні депутати. Відбулася комунікація з комітетами, головами комітетів, збиралися голоси на урядові законопроєкти. Свириденко майже ніколи не ходить у ВР, але дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає", - запевнила вона.

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На переконання Богуславець, проблему з проваленням голосувань у Раді пропонують пояснювати "втомою депутатів", хоча вона пов’язується насамперед із діями Офісу президента, уряду та проваленою комунікацією з парламентом.

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Що передувало?

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.

25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.

Згодом парламентарі прийшли до зали.

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