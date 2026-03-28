УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9722 відвідувача онлайн
Новини Провалення голосування в Раді
5 640 57

Свириденко дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець

свириденко

Чинна премʼєрка Юлія Свириденко провалює комунікацію з Радою, через що ключові законопроєкти досі не ухвалено.

Про це голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вона може зняти класний відос, презентацію, якщо ми говоримо про комунікацію з парламентом, тут починаються проблеми. У Шмигаля принаймні була налаштована нормальна робота з парламентом, про це говорять самі народні депутати. Відбулася комунікація з комітетами, головами комітетів, збиралися голоси на урядові законопроєкти. Свириденко майже ніколи не ходить у ВР, але дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає", - запевнила вона.

Також читайте: Сьогодні Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах, - "слуга народу" Арахамія

На переконання Богуславець, проблему з проваленням голосувань у Раді пропонують пояснювати "втомою депутатів", хоча вона пов’язується насамперед із діями Офісу президента, уряду та проваленою комунікацією з парламентом.

Більш детально дивіться за посиланням

Читайте: Ситуація в Раді під контролем, працюємо над поверненням до звичного режиму, - "слуга народу" Арахамія

Що передувало?

  • Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.
  • За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.
  • 25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.
  • Згодом парламентарі прийшли до зали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною кризи держуправління є корупція і тотальна некомпетентність влади, - Порошенко

Автор: 

ВР (15195) Свириденко Юлія (969)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Абіжают дєвочку, а папік нє прі дєлах!
показати весь коментар
28.03.2026 15:45 Відповісти
+16
А зачем ее слушать если все понимают что она ничего не решает. На ее месте мог бы быть пес Патрон - и ничего бы не поменялось. Напоминаю - у нас по Конституции Премьер-министр самый главный человек в государстве. А Верховная Рада - законодательный орган. А офиса Президента - вообще не существует.
показати весь коментар
28.03.2026 15:57 Відповісти
+10
Не поважають стюардесу Єрмака?
показати весь коментар
28.03.2026 15:49 Відповісти

Завантаження...

 
 