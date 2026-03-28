Свириденко очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец

Действующий премьер-министр Юлия Свириденко не справляется с коммуникацией с Радой, из-за чего ключевые законопроекты до сих пор не приняты.

Об этом глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала в интервью Цензор.НЕТ. 

"Она может снять классный видеоролик, презентацию, но если мы говорим о коммуникации с парламентом, здесь начинаются проблемы. У Шмыгаля, по крайней мере, была налажена нормальная работа с парламентом, об этом говорят сами народные депутаты. Происходила коммуникация с комитетами, председателями комитетов, собирались голоса за правительственные законопроекты. Свириденко почти никогда не ходит в ВР, но очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает", - заверила она.

По мнению Богуславец, проблему с провалом голосований в Раде предлагают объяснять "усталостью депутатов", хотя она связана прежде всего с действиями Офиса президента, правительства и провальной коммуникацией с парламентом.

Что предшествовало?

  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ,  заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.
  • По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.
  • 25 марта сообщалось, что заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.
  • Впоследствии парламентарии пришли в зал.

А зачем ее слушать если все понимают что она ничего не решает. На ее месте мог бы быть пес Патрон - и ничего бы не поменялось. Напоминаю - у нас по Конституции Премьер-министр самый главный человек в государстве. А Верховная Рада - законодательный орган. А офиса Президента - вообще не существует.
28.03.2026 15:57 Ответить
Абіжают дєвочку, а папік нє прі дєлах!
28.03.2026 15:45 Ответить
Не поважають стюардесу Єрмака?
28.03.2026 15:49 Ответить
стюардесса па імені Йуляааа , завітати до Ради ой бздЮЛЯААА!!!
28.03.2026 16:06 Ответить
Цікаво, вона теж мала власний ключ і "хвіртку своїм ключем відмикала", коли ходила до ОПи?
28.03.2026 16:58 Ответить
Думаю, що хтось з ОПи відмикає їі «хвіртку» своїм «ключем»
28.03.2026 17:15 Ответить
Кадри ермака треба усувати,де це дивиться його наступник?
28.03.2026 15:46 Ответить
⚡️США попередили Україну: "Або йдемо на угоду, або на Великдень буде зупинка постачання зброї", - 24 канал
28.03.2026 15:48 Ответить
Рупор ОПи. Зельоні вже давно у всю силу просувають думку, що це все клята Омерика, а Зеєлєнскій не хоче, але мусить все здати, і підписати ультиматум Пуйла.
28.03.2026 15:52 Ответить
ліл
то, чим лякали противники створення ядерної зброї вже відбувається навіть без створення ЯЗ
28.03.2026 16:09 Ответить
Треба скликати засідання ООН і донести до світової спільноти що США примушують Україну капітулювати всупереч волі самої України. Просто обсирати трампістів, де тільки можливо. Скільки можна терпіти ці знущання?
28.03.2026 16:14 Ответить
Зільоним свайо рєшать надабна а Ви про Україну !!!
28.03.2026 16:36 Ответить
24 канал- це канал бариги мера Львова та його дружини - цЕ ЄДИНРОМАРАФОН на удальонкє!
28.03.2026 16:31 Ответить
Там її коханець, андрєй.
Там, дебілка свириденка отримує конверт.
Там, стюардеса Юля отримує інструкції.
Перестане ходити, перестане вважатися прим'єркою.
28.03.2026 15:50 Ответить
Під час війни всі органи державного управління повинні працювати , як єдиний організм - чітко виконувати розпорядження Верховного Головнокомандувача .
28.03.2026 15:51 Ответить
Організм. Дуже влучно.
28.03.2026 16:07 Ответить
Нам її пожаліти? Добре що хоч торби з лямами кеша не тягає!
28.03.2026 15:57 Ответить
Ви в цьому впевнені???
28.03.2026 16:18 Ответить
"...дуже часто ходить в ОП і жаліється, що ВР її не слухає" - а хто кого повинен слухати?
Це стюардеса повинна уважно слухати депутатів ВР, а не навпаки.
"Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією"
28.03.2026 15:59 Ответить
Для неї це- вища математика.
28.03.2026 16:10 Ответить
Свириденко -це лялька яка нічого не вирішує.
28.03.2026 16:09 Ответить
Вона як іде в ОП жалітися, хвіртку своїм ключем відкриває?
28.03.2026 16:13 Ответить
Як так, соску алібаби перестали слухати у Верховній Раді??? Хай сходить до дебіла милованова, він їй платить в три рази більше, ніж держава Україна.
28.03.2026 16:17 Ответить
Депутати втомилися? Ну то мандат на стіл і на відпочинок на нари!
28.03.2026 16:23 Ответить
Іодні і другі аферисти роду Юди.котрі для мудрого українського "наріду" будуть розігуврувати по-черзі сцени .хто з них кращий,а хто гірший .Івсе це є ширмою для дальнішого пограбування казни українців і одними і другими...які по своїй суді ,є єдине ціле
28.03.2026 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xypAnnkZMFY

Червінський про те, як Буданов допамагав ЄрмакОПУ здриснути з вагнергейту , про те ,як подав на суд на Безуглу саме за вагнергейт.
28.03.2026 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EdhPVkEbPUU&t=3884s https://www.youtube.com/watch?v=EdhPVkEbPUU&t=Відставка Зеленського, ймовірність та наслідки. Арахамія - поводир "заколотників"
28.03.2026 16:39 Ответить
Вона прийшла в Раду а там сказали - іди ти в ...опу!А не сказали в яку...От вона і прийшла в офіс президента...
28.03.2026 16:59 Ответить
Стюардеса агента дерьмака до свого хазяїна бігає
