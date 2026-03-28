Свириденко очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец

Действующий премьер-министр Юлия Свириденко не справляется с коммуникацией с Радой, из-за чего ключевые законопроекты до сих пор не приняты.

Об этом глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Она может снять классный видеоролик, презентацию, но если мы говорим о коммуникации с парламентом, здесь начинаются проблемы. У Шмыгаля, по крайней мере, была налажена нормальная работа с парламентом, об этом говорят сами народные депутаты. Происходила коммуникация с комитетами, председателями комитетов, собирались голоса за правительственные законопроекты. Свириденко почти никогда не ходит в ВР, но очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает", - заверила она.

По мнению Богуславец, проблему с провалом голосований в Раде предлагают объяснять "усталостью депутатов", хотя она связана прежде всего с действиями Офиса президента, правительства и провальной коммуникацией с парламентом.

Что предшествовало?

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

25 марта сообщалось, что заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.

Впоследствии парламентарии пришли в зал.

