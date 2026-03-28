Свириденко очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец
Действующий премьер-министр Юлия Свириденко не справляется с коммуникацией с Радой, из-за чего ключевые законопроекты до сих пор не приняты.
Об этом глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Она может снять классный видеоролик, презентацию, но если мы говорим о коммуникации с парламентом, здесь начинаются проблемы. У Шмыгаля, по крайней мере, была налажена нормальная работа с парламентом, об этом говорят сами народные депутаты. Происходила коммуникация с комитетами, председателями комитетов, собирались голоса за правительственные законопроекты. Свириденко почти никогда не ходит в ВР, но очень часто ходит в ОП и жалуется, что ВР ее не слушает", - заверила она.
По мнению Богуславец, проблему с провалом голосований в Раде предлагают объяснять "усталостью депутатов", хотя она связана прежде всего с действиями Офиса президента, правительства и провальной коммуникацией с парламентом.
Более подробно смотрите по ссылке.
Что предшествовало?
- Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.
- По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.
- 25 марта сообщалось, что заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.
- Впоследствии парламентарии пришли в зал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то, чим лякали противники створення ядерної зброї вже відбувається навіть без створення ЯЗ
Як для майбутньго ЗЄвовки розвалили коаліцію
2015 рік (ключовий розпад)
Після подій навколо змін до Конституції:
Там, дебілка свириденка отримує конверт.
Там, стюардеса Юля отримує інструкції.
Перестане ходити, перестане вважатися прим'єркою.
Це стюардеса повинна уважно слухати депутатів ВР, а не навпаки.
"Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією"
Червінський про те, як Буданов допамагав ЄрмакОПУ здриснути з вагнергейту , про те ,як подав на суд на Безуглу саме за вагнергейт.