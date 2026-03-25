Сегодня Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня парламент подтвердил, что "может действовать в сложных условиях".

"Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях, и то, о чем я говорил ранее - этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена. Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте.



Хочу поблагодарить каждого депутата за работу. Решения принимаются, готовим больше форматов совместной работы", - отметил глава фракции.

Что предшествовало?

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтрашнее заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

25 марта сообщалось, что заседание Верховной Рады проходит при отсутствии большинства депутатов.

Впоследствии парламентарии пришли в зал.

