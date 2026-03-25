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Новини Провалення голосування в Раді
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Сьогодні Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах, - "слуга народу" Арахамія

Заява Арахамії про ситуації в Раді: що відомо?

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні парламент підтвердив, що "може діяти в складних умовах".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше - цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці.

Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", - зазначив голова фракції.

Заява Арахамії про ситуації в Раді: що відомо?

Читайте: Ситуація в Раді під контролем, працюємо над поверненням до звичного режиму, - "слуга народу" Арахамія

Що передувало?

  • Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.
  • За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.
  • 25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.
  • Згодом парламентарі прийшли до зали. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною кризи держуправління є корупція і тотальна некомпетентність влади, - Порошенко

Автор: 

ВР (15186) Арахамія Давид (1089)
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Топ коментарі
+20
Грузин який дістав паспорт лише в 2015му, еврей який "нам нічего не должен" і пару москаликів знищили під корінь етнос - демографічні втрати НЕПОПРАВИМІ НІЯК. Хіба що Українки будуть років 40 народжувати кожний рік

ЗАто весело і не барига і "пабаролі корупцію" - НЕЕЕЕЕ вона найбільша в історії цих земель
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25.03.2026 14:32 Відповісти
+19
Гуляє в інеті відео, де він активіст Антимайдану. Розказує про бандерівців. Інакших біля Зелі нема!

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25.03.2026 14:36 Відповісти
+11
Блазень Абхазький, якщо депутати розбігаються на початку війни як щурі, переходять на сторону рашистів і мародерять, то це не робота в складних умовах - це саботаж! Про які інтереси на першому місці думають кнопкодави?
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25.03.2026 14:43 Відповісти

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