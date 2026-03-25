Сьогодні Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні парламент підтвердив, що "може діяти в складних умовах".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше - цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці.



Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", - зазначив голова фракції.

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Що передувало?

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.

25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.

Згодом парламентарі прийшли до зали.

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