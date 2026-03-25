Сьогодні Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні парламент підтвердив, що "може діяти в складних умовах".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше - цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці.
Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", - зазначив голова фракції.
Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.
- За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.
- 25 березня повідомлялось, що засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.
- Згодом парламентарі прийшли до зали.
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ЗАто весело і не барига і "пабаролі корупцію" - НЕЕЕЕЕ вона найбільша в історії цих земель