РФ за неделю выпустила 2800 дронов по Украине, - Зеленский

Зеленский: Россия выпустила тысячи дронов и сотни КАБ за неделю

За неделю Россия задействовала 2800 дронов, 1350 беспилотных летательных аппаратов и более 40 ракет и не планирует останавливаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За прошедшую неделю было задействовано более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Россия не остановится

Этой ночью российские захватчики снова атаковали территорию Украины: выпустили более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "шахедами". 

"В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди переживают каждый день", - подчеркнул Зеленский.

Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.

"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате этой атаки погибли три человека, в том числе ребенок – ей было всего два года. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и в Харьковской области", – рассказал Зеленский.

Были нанесены удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Нужно укреплять защиту неба

Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны является общей задачей партнеров, поскольку РФ не прекращает удары.

"Чтобы процент сбитых дронов и ракет с каждым разом становился выше. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу совместную защиту", - добавил Зеленский.

Топ комментарии
+3
Скільки випущено дронів на москву? Є така статистика?
06.04.2026 11:33 Ответить
+3
Що б ми робили, якби блогер Голобородько не повідомив кількість дронів, які кацапи запустили по Україні? Білодага розгледів з Європи і Сирії зі свого обладнаного інтернетом літака за мільярди українських грошей, які могли б піти на виготовлення дронів-перехоплювачів і полегшити безпеку українців, які своїми тілами і помешканнями відчувають цю кількість ворожих дронів.
06.04.2026 11:34 Ответить
+3
Нарешті, "очікувана статистика" від Зе-лупенського...
Дякую, дуже дякую!©
06.04.2026 11:38 Ответить
Скільки випущено дронів на москву? Є така статистика?
06.04.2026 11:33 Ответить
то держ. таемниця
06.04.2026 11:35 Ответить
Трохи менше чим "двушечок"
06.04.2026 11:39 Ответить
На мацкву від нього тільки двушечки.
06.04.2026 11:40 Ответить
Чіво-чіво? Я вам нічіво ні должин!
06.04.2026 11:50 Ответить
Що б ми робили, якби блогер Голобородько не повідомив кількість дронів, які кацапи запустили по Україні? Білодага розгледів з Європи і Сирії зі свого обладнаного інтернетом літака за мільярди українських грошей, які могли б піти на виготовлення дронів-перехоплювачів і полегшити безпеку українців, які своїми тілами і помешканнями відчувають цю кількість ворожих дронів.
06.04.2026 11:34 Ответить
Ми ж не відстаєм? - зуб за зуб?
06.04.2026 11:34 Ответить
блэкаут.
06.04.2026 11:36 Ответить
Нарешті, "очікувана статистика" від Зе-лупенського...
Дякую, дуже дякую!©
06.04.2026 11:38 Ответить
Я незрозумів, накуя намоці його озвучування великих ціфр? Воно шо, за суміством підрахуй?
06.04.2026 11:38 Ответить
Рахівник причмелений. Скільки б не запускали болотяні під@ри, зелені гниди мародерять ще більше.
06.04.2026 11:39 Ответить
Хм, так в зведеннях пишуть що за добу біля двох тисяч збивають. Хто брехунькає?
06.04.2026 11:40 Ответить
Нарешті "НАШ" статист появився,бо було нічого до цього невідомо.
06.04.2026 11:41 Ответить
Новый прохффесор математики рождается,на уровень докторской уже тексты пишет.
06.04.2026 12:24 Ответить
👀Зелений Султан 👳 вже повернувся з Близького Сходу та Туреччини?
06.04.2026 12:27 Ответить
Адекватна відповідь від України буде?
Чи Укрпошта випустить чергову марку стійкості?
06.04.2026 12:30 Ответить
 
 