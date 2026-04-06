РФ за неделю выпустила 2800 дронов по Украине, - Зеленский

За неделю Россия задействовала 2800 дронов, 1350 беспилотных летательных аппаратов и более 40 ракет и не планирует останавливаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За прошедшую неделю было задействовано более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Россия не остановится

Этой ночью российские захватчики снова атаковали территорию Украины: выпустили более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "шахедами".

"В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди переживают каждый день", - подчеркнул Зеленский.

Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить подачу электричества.

"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате этой атаки погибли три человека, в том числе ребенок – ей было всего два года. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и в Харьковской области", – рассказал Зеленский.

Были нанесены удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Нужно укреплять защиту неба

Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны является общей задачей партнеров, поскольку РФ не прекращает удары.

"Чтобы процент сбитых дронов и ракет с каждым разом становился выше. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться. Спасибо всем, кто это понимает и вкладывается в нашу совместную защиту", - добавил Зеленский.

