РФ за тиждень випустила 2800 дронів по Україні, - Зеленський

Росія за тиждень застосувала 2800 дронів, 1350 КАБів і понад 40 ракет та не планує зупинятись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"За минулий тиждень було понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів", - йдеться в повідомленні.

Росія не зупиниться

Цієї ночі російські загарбники знову атакували територію України: випустили понад 140 ударних дронів, і близько 80 із них були "шахеди".

"У деяких областях удари тривають. І це лише частина того, що наші люди проходять щодня", - наголосив Зеленський.

Вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Пошкодили житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють, щоб відновити постачання електрики.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким.

Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року. Поранено двох людей і на Харківщині", - розповів Зеленський.

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Були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях.

Потрібно зміцнювати захист неба

Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони є спільним завданням партнерів, оскільки РФ не зупиняє удари.

"Щоб відсоток збитих дронів та ракет щоразу ставав вищим. Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист", - додав Зеленський.

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