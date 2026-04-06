Иран заявил об атаке дронами по оборудованию американских войск в Кувейте

Иранские беспилотники атаковали спутниковое оборудование и склады боеприпасов американских войск на острове Бубиян в Кувейте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Американские войска, расположенные на острове Бубиян в Кувейте, стали целью очередного удара Ирана", — сообщил представитель Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия в видеообращении.

Отмечается, что Иран атаковал спутниковое оборудование и боеприпасы на острове с помощью беспилотников.

Ранее американские войска переместились туда из лагеря Арифджан, который неоднократно подвергался ударам со стороны Ирана.

Остров Бубиян расположен на северо-западе Персидского залива.

Напомним, 30 марта Иран нанес удар по опреснительной установке и электростанции на территории Кувейта.