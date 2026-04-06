Иран заявил об атаке дронами по оборудованию американских войск в Кувейте

Иранские беспилотники атаковали спутниковое оборудование и склады боеприпасов американских войск на острове Бубиян в Кувейте. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Американские войска, расположенные на острове Бубиян в Кувейте, стали целью очередного удара Ирана", — сообщил представитель Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия в видеообращении.

Отмечается, что Иран атаковал спутниковое оборудование и боеприпасы на острове с помощью беспилотников.

Ранее американские войска переместились туда из лагеря Арифджан, который неоднократно подвергался ударам со стороны Ирана.

Остров Бубиян расположен на северо-западе Персидского залива.

Напомним, 30 марта Иран нанес удар по опреснительной установке и электростанции на территории Кувейта.

Иран (2685) Кувейт (43)
06.04.2026 16:05 Ответить
Мандрує билинний богатир PeacDuke Ормузькою дорогою. Доїжджає до перехрестя. де перед ним ще три дороги видкривається. А там стоїть вказівний камінь.
А на камені тому написано - «Без варіантів».
06.04.2026 16:08 Ответить
Йому карта не пшла.
06.04.2026 16:18 Ответить
і бульбулятор валяється
06.04.2026 16:26 Ответить
06.04.2026 16:42 Ответить
безпілотникаси... ну-ну Доні... Якже ти будеш відчитуватись за за бубіянську електроніку та ПММ ????
06.04.2026 16:09 Ответить
доні залюбки дав би отвєточку, але до середи не може, бо сам встановив термін.
а, трамп - людина слова!
06.04.2026 16:12 Ответить
Рушники зовсім знахабніли, вони, що трампонутому не вірять. Він же ясно сказав, що все їхнє озброєння знищив.
06.04.2026 16:15 Ответить
 
 