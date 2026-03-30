Иран нанес удар по опреснительной станции и электростанции в Кувейте

Иран нанес удар по опреснительной установке и электростанции на территории Кувейта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство энергетики Кувейта, пишет The Financial Times.

В ведомстве отметили, что в результате атаки погиб рабочий из Индии.

Последствия удара

По словам представителей министерства, в настоящее время ведутся работы по ликвидации повреждений и поддержанию функционирования объектов.

Спикер ведомства подчеркнула, что стабильность систем электро- и водоснабжения остается главным приоритетом.

Этот удар стал вторым подобным инцидентом после атаки на водохранилище на юго-западе Ирана, которая произошла накануне.

В целом это уже второй случай атак на энергетическую и водную инфраструктуру в регионе Персидского залива с начала войны.

Признаки эскалации

Аналитики отмечают, что страны Персидского залива критически зависят от опресненной воды, поэтому удары по таким объектам свидетельствуют о серьезной эскалации конфликта.

В то же время международные организации предупреждают о рисках дальнейшего обострения ситуации.

В частности, Всемирная организация здравоохранения готовится к возможным последствиям, включая потенциальную ядерную катастрофу в случае дальнейшей эскалации войны между Ираном и США.

На этом фоне сообщается, что президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана без четко определенной стратегии.

По данным СМИ, даже через несколько недель после начала боевых действий у Вашингтона нет четкого плана по достижению заявленных целей.

Кроме того, аналитики обращают внимание на риски перебоев в поставках нефти, что может вызвать рост цен и негативно повлиять на мировую экономику.

В то же время в регион уже прибыли около 50 тысяч американских военных, которых могут задействовать в наземной операции, хотя, по оценкам экспертов, этого может быть недостаточно.

