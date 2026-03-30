Иран нанес удар по опреснительной станции и электростанции в Кувейте

Иран атаковал опреснительную станцию в Кувейте

Иран нанес удар по опреснительной установке и электростанции на территории Кувейта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство энергетики Кувейта, пишет The Financial Times.

В ведомстве отметили, что в результате атаки погиб рабочий из Индии.

Последствия удара

По словам представителей министерства, в настоящее время ведутся работы по ликвидации повреждений и поддержанию функционирования объектов.

Спикер ведомства подчеркнула, что стабильность систем электро- и водоснабжения остается главным приоритетом.

Этот удар стал вторым подобным инцидентом после атаки на водохранилище на юго-западе Ирана, которая произошла накануне.

В целом это уже второй случай атак на энергетическую и водную инфраструктуру в регионе Персидского залива с начала войны.

Признаки эскалации

Аналитики отмечают, что страны Персидского залива критически зависят от опресненной воды, поэтому удары по таким объектам свидетельствуют о серьезной эскалации конфликта.

В то же время международные организации предупреждают о рисках дальнейшего обострения ситуации.

В частности, Всемирная организация здравоохранения готовится к возможным последствиям, включая потенциальную ядерную катастрофу в случае дальнейшей эскалации войны между Ираном и США.

На этом фоне сообщается, что президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана без четко определенной стратегии.

По данным СМИ, даже через несколько недель после начала боевых действий у Вашингтона нет четкого плана по достижению заявленных целей.

Кроме того, аналитики обращают внимание на риски перебоев в поставках нефти, что может вызвать рост цен и негативно повлиять на мировую экономику.

В то же время в регион уже прибыли около 50 тысяч американских военных, которых могут задействовать в наземной операции, хотя, по оценкам экспертов, этого может быть недостаточно.

Ну, це було обговорено на переговорах трампа і іранців, які здаються.
Все йде по плану.
30.03.2026 10:59
Ось і весь мир трампа затіяв авантюру з воєним злочинцем нітаняху ,від якої має вигоду інший воєний злочинець терорист путін ,а світ пожинає плоди цього недоумковатого президента ,хоч зовсім булаб інша ситуація коли іранський народ повстав проти аятол саме тоді треба було починати ,а не коли десятки тисяч протестувальників знищені.
30.03.2026 11:06
+5
Це так Іран благає про угоду з трампоном?
30.03.2026 11:11
оопача,дивимося за цінами на нафту...хоча ні,вода,продукти,.....понеслася
30.03.2026 10:57
Ну, це було обговорено на переговорах трампа і іранців, які здаються.
Все йде по плану.
30.03.2026 10:59
З Вітькова та затькова (Кушнера) такі переговорники як з Трампа президент.
30.03.2026 11:27
Нафта вже по 118 долярів
30.03.2026 11:00
"Крім того, аналітики звертають увагу на ризики перебоїв у постачанні нафти, що може спричинити зростання цін і негативно вплинути на світову економіку."
Аналітики ще не прокинулися і не випили кави.
30.03.2026 11:15
У АНАЛнаітиків, проблеми з водою для кави….!!
Бо вода тече, з рота Трампа, а не із системи водозабезпечення країни!!
30.03.2026 11:23
А якщо в крані нема води...
Нарешті це прислів'я майже відповідає дійсності
30.03.2026 11:28
ну ось,навіть на цензорі кращі аналітики....
30.03.2026 11:39
По фіг тепер та нафта!
Ось ключові показники частки опрісненої води в загальному водопостачанні країн регіону:

Кувейт: Майже 90% питної води отримується через опріснення.
Катар: Близько 87% муніципального водопостачання залежить від цих установок.
ОАЕ: Опріснена вода складає понад 80% від загального обсягу споживання в містах.
Саудівська Аравія: Країна є найбільшим у світі виробником опрісненої води, яка забезпечує
близько 50-70% потреб населення.
Бахрейн: Залежність складає понад 70%.

Іран здатний повернути весь регіон в первинний стан пустелі. Наприклад в Дубаі на людину опріснювали 600 літрів води на добу. Опріснювачі це "Ахілесова пята" всього регіону. Мінімум зусиль і "арабська казка" закінчиться плівкою засохлого слизу...
30.03.2026 11:37
ууявіть собі,як ридають корупціонери,накупиші собі майна у тому райському регіоні і виписавші собі плани золотого майбуття
30.03.2026 11:41
Кувейт продовжить жувати шмарклі. Хтось щнає як написати на фарсі - ЕТО НЕ НАША ВІЙНА.
30.03.2026 11:01
Ох,діду...... Як же вас там не вистачає... Та і не тільки там... Ви б своїми дописами скрізь би навели лад.
30.03.2026 11:20
та він знатний воюватель.....
30.03.2026 11:42
Тю то шо Трамп знову збрехав?)))
30.03.2026 11:01
а ви досі його слухаєте??
30.03.2026 11:03
На превеликий жаль, доводиться.
30.03.2026 11:16
Руде не може прочитати більше трьох речень, йому доносять прр стан речей у світі, за допомогою двохвилинних відеороліків, яка там стратегія у деменційного нарциса! 😁
30.03.2026 11:19
рудий просто відіграє свою роль....
30.03.2026 11:20
Мабуть таргани у голові його дезінформували
30.03.2026 11:04
Шестиразовий банкрот в США, пішов на сьомий епізод…., але потягнувши за собою з оточенням і країну!!
30.03.2026 11:25
світ....це сплановане народження світової енергоекономічної кризи,обкладинка одного журналу про це вказує що це лише шматок плану....
30.03.2026 11:45
Якийсь дебіли, хоча може їм не сказали що вони благають трампанутого про перемовини. Також мабуть не знають що трампанутий вже переміг
30.03.2026 11:02
уфф ...от вам і трамп , цініший агент лаптестану ,такі цей маразматик США доб'ється розподілу світу на трьох , сі ,ху* ло ,трамп...Ну а інші шо ? На роль васалів ?...
30.03.2026 11:04
Ось і весь мир трампа затіяв авантюру з воєним злочинцем нітаняху ,від якої має вигоду інший воєний злочинець терорист путін ,а світ пожинає плоди цього недоумковатого президента ,хоч зовсім булаб інша ситуація коли іранський народ повстав проти аятол саме тоді треба було починати ,а не коли десятки тисяч протестувальників знищені.
30.03.2026 11:06
Вчора Трамп відверто журналістам сказав що хоче захопити іранську нафту. Лише завдяки підняття цін на газ і нафту та збільшення кількості продажу США отримуває додатково 60 млрд доларів. Лише ЄС закуповує СПГ у США 67% своїх потреб і кількість закупівлі зараз збільшується
30.03.2026 11:29
Потрібно було віддати Ізраїль з громадянами іранцям і ніякої війни не було, що там того Ізраіля, як Житомирська область.
Сарказм.
30.03.2026 11:30
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало..."
30.03.2026 11:31
Погані діла - без води ні туди і ні сюди
30.03.2026 11:08
Це так Іран благає про угоду з трампоном?
показать весь комментарий
30.03.2026 11:11
рудому ніколи ,він зараз у психіатра
30.03.2026 11:13
Мабуть так Іран з Трумпом і домовлявся
30.03.2026 11:11
рудий , подай ще ідею куди Ірану бити
30.03.2026 11:12
Трампонутість, як діагноз .зашкалює. У здорової людини не може бути хворої уяви.
30.03.2026 11:22
"Це не моя війна - це війна Байдена. Якщо в мене не вкрали перемогу на виборах, цієї війни ніколи б не було." (с)
30.03.2026 11:25
Вчора Трамп відверто сказав що хочу захопити іранську нафту і це доказує що буде наземна операція. До листопада, виборів в сенат і конгрес та втрати більшості республіканської партії у Трампа є можливість воювати та збагачувати спонсорів своєї передвиборчої кампанії представників нафто та газодобувної промисловості та власників військових заводів. Лише завдяки підняття цін на газ і нафту та збільшення кількості продажу США отримуває додатково 60 млрд доларів. Лише ЄС закуповує СПГ у США 67% своїх потреб і кількість закупівлі зараз збільшується
30.03.2026 11:26
загинув робітник з Індії.
===
Один вірмен сказав мені, що араби це тварини на кшталт декоративних собачок про яких піклується господар ..вони не створюють матеріальних благ, жирують за рахунок ресурсів що лежать під ногами ...
30.03.2026 11:30
Так. А вірмени такі собі працівники, що аж гай!
30.03.2026 11:43
Іран благає про угоду, а США вже беруть під контроль Ормузьку протоку, - Трамп
30.03.2026 11:32
Це приблизно так виглядатиме ''мірна угода'' яку Тромб пропонує підписати Україні. Рашисти будуть продовжувати бомбити і вбивати і просовуватись, а Тромб буде розказувати що настав мір якого він добився на відміну від Байдена. А хто не вірить що настав мір- той хоче війни і 200% санкцій.
30.03.2026 11:40
Тепер у відповідь треба зруйнувати енергетику Ірану.
30.03.2026 11:41
 
 