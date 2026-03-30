Иран нанес удар по опреснительной станции и электростанции в Кувейте
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство энергетики Кувейта, пишет The Financial Times.
В ведомстве отметили, что в результате атаки погиб рабочий из Индии.
Последствия удара
По словам представителей министерства, в настоящее время ведутся работы по ликвидации повреждений и поддержанию функционирования объектов.
Спикер ведомства подчеркнула, что стабильность систем электро- и водоснабжения остается главным приоритетом.
Этот удар стал вторым подобным инцидентом после атаки на водохранилище на юго-западе Ирана, которая произошла накануне.
В целом это уже второй случай атак на энергетическую и водную инфраструктуру в регионе Персидского залива с начала войны.
Признаки эскалации
Аналитики отмечают, что страны Персидского залива критически зависят от опресненной воды, поэтому удары по таким объектам свидетельствуют о серьезной эскалации конфликта.
В то же время международные организации предупреждают о рисках дальнейшего обострения ситуации.
В частности, Всемирная организация здравоохранения готовится к возможным последствиям, включая потенциальную ядерную катастрофу в случае дальнейшей эскалации войны между Ираном и США.
На этом фоне сообщается, что президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана без четко определенной стратегии.
По данным СМИ, даже через несколько недель после начала боевых действий у Вашингтона нет четкого плана по достижению заявленных целей.
Кроме того, аналитики обращают внимание на риски перебоев в поставках нефти, что может вызвать рост цен и негативно повлиять на мировую экономику.
В то же время в регион уже прибыли около 50 тысяч американских военных, которых могут задействовать в наземной операции, хотя, по оценкам экспертов, этого может быть недостаточно.
Ось ключові показники частки опрісненої води в загальному водопостачанні країн регіону:
Кувейт: Майже 90% питної води отримується через опріснення.
Катар: Близько 87% муніципального водопостачання залежить від цих установок.
ОАЕ: Опріснена вода складає понад 80% від загального обсягу споживання в містах.
Саудівська Аравія: Країна є найбільшим у світі виробником опрісненої води, яка забезпечує
близько 50-70% потреб населення.
Бахрейн: Залежність складає понад 70%.
Іран здатний повернути весь регіон в первинний стан пустелі. Наприклад в Дубаі на людину опріснювали 600 літрів води на добу. Опріснювачі це "Ахілесова пята" всього регіону.
