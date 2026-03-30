Іран завдав удару по опріснювальному заводу і електростанції в Кувейті

Іран завдав удару по опріснювальній установці та електростанції на території Кувейту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Міністерство енергетики Кувейту, пише The Financial Times.

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У відомстві зазначили, що внаслідок атаки загинув робітник з Індії.

Наслідки удару

За словами представників міністерства, наразі тривають роботи з ліквідації пошкоджень та підтримання функціонування об’єктів.

Речниця відомства наголосила, що стабільність систем електропостачання та водопостачання залишається головним пріоритетом.

Цей удар став другим подібним інцидентом після атаки по водосховищу на південному заході Ірану, яка відбулася напередодні.

Загалом це вже другий випадок атак на енергетичну та водну інфраструктуру в регіоні Перської затоки з початку війни.

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Ознаки ескалації

Аналітики зазначають, що країни Перської затоки критично залежать від опрісненої води, тому удари по таких об’єктах свідчать про серйозну ескалацію конфлікту.

Водночас міжнародні організації попереджають про ризики подальшого загострення ситуації.

Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я готується до можливих наслідків, включно з потенційною ядерною катастрофою у разі подальшої ескалації війни між Іраном і США.

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На цьому тлі повідомляється, що президент США Дональд Трамп розпочав війну проти Ірану без чітко визначеної стратегії.

За даними ЗМІ, навіть через кілька тижнів після початку бойових дій у Вашингтона немає зрозумілого плану щодо досягнення заявлених цілей.

Крім того, аналітики звертають увагу на ризики перебоїв у постачанні нафти, що може спричинити зростання цін і негативно вплинути на світову економіку.

Водночас у регіон вже прибули близько 50 тисяч американських військових, яких можуть залучити до наземної операції, хоча, за оцінками експертів, цього може бути недостатньо.

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