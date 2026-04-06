Іран заявив про атаку дронами по обладнанню американських військ у Кувейті
Іранські безпілотники атакували супутникове обладнання та склади боєприпасів американських військ на острові Бубіян у Кувейті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Американські війська, розташовані на острові Бубіян у Кувейті, стали ціллю чергового удару Ірану", - повідомив речник Центрального штабу Ірану Хатам аль-Анбія у відеозверненні.
Зазначається, що Іран атакував супутникове обладнання та боєприпаси на острові за допомогою безпілотників.
Раніше американські війська перемістилися туди з табору Аріфджан, який неодноразово зазнавав ударів з боку Ірану.
Острів Бубіян розташований на північному заході Перської затоки.
Нагадаємо, 30 березня Іран завдав удару по опріснювальній установці та електростанції на території Кувейту.
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