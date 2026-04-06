Аварийно-спасательные работы в Одессе завершены: трое погибших, среди них – ребенок, еще 17 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе завершили аварийно-спасательные работы на местах вражеской атаки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атак
В результате обстрелов погибли три человека, среди них – один ребенок. Еще 17 человек пострадали.
Спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе одного ребенка.
К ликвидации последствий были привлечены 200 спасателей и 44 единицы техники ГСЧС.
Атака в ночь на 6 апреля
Напомним, что в ночь на 6 апреля российские захватчики вновь массированно атаковали Одессу. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.
Green Bill #603485
