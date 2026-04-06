Аварийно-спасательные работы в Одессе завершены: трое погибших, среди них – ребенок, еще 17 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе завершили аварийно-спасательные работы на местах вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атак

В результате обстрелов погибли три человека, среди них – один ребенок. Еще 17 человек пострадали.

Спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе одного ребенка.

К ликвидации последствий были привлечены 200 спасателей и 44 единицы техники ГСЧС.

Атака в ночь на 6 апреля

Напомним, что в ночь на 6 апреля российские захватчики вновь массированно атаковали Одессу. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.

