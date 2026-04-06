РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14125 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы Атака беспилотников на Одессу
1 147 1

Аварийно-спасательные работы в Одессе завершены: трое погибших, среди них – ребенок, еще 17 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе завершили аварийно-спасательные работы на местах вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атак

В результате обстрелов погибли три человека, среди них – один ребенок. Еще 17 человек пострадали.

Спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе одного ребенка.

К ликвидации последствий были привлечены 200 спасателей и 44 единицы техники ГСЧС.

атака на Одессу

Атака в ночь на 6 апреля

Напомним, что в ночь на 6 апреля российские захватчики вновь массированно атаковали Одессу. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.

Автор: 

дети (6762) Одесса (8045) Одесская область (4198) жертвы (2213) атака (1232) Одесский район (524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.04.2026 18:44 Ответить
 
 