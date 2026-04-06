Аварійно-рятувальні роботи в Одесі завершено: троє загиблих, серед них – дитина, ще 17 постраждали. ФОТОрепортаж
В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожої атаки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атак
Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед них – одна дитина. Ще 17 осіб постраждали.
Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема одну дитину.
До ліквідації наслідків були залучені 200 рятувальників та 44 одиниці техніки ДСНС.
Атака в ніч 6 квітня
Нагадаємо, що у ніч проти 6 квітня російській загарбники знову масовано атакували Одесу. Зафіксовано влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському та Приморському районах.
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