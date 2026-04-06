Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 6 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:07 - БПЛА мимо Новой Каховки в Херсонской области, курс - северо-западный (Николаевская область).

В 19:15 - БПЛА на севере Черниговской области в районе н.п. Холмы.

В 19:24 - скоростная цель из Донецкой области в Днепропетровскую область, вектор - Межевая.

Обновленная информация

В 20:30 – Воздушные силы сообщают:

БПЛА из Николаева на Кировоградщину, вектор движения Кропивницкий;

БПЛА в Черниговской области в р-не. н.п. Корюковка, курс юго-западный.

В 20:34 - Группы вражеских БПЛА из Херсона в направлении Кривого Рога.

Ранее президент Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия применила 2800 дронов, 1350 кассетных бомб и более 40 ракет.

