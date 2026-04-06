Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 6 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:07 - БПЛА мимо Новой Каховки в Херсонской области, курс - северо-западный (Николаевская область).

В 19:15 - БПЛА на севере Черниговской области в районе н.п. Холмы.

В 19:24 - скоростная цель из Донецкой области в Днепропетровскую область, вектор - Межевая.

Обновленная информация

В 20:30 – Воздушные силы сообщают:

  • БПЛА из Николаева на Кировоградщину, вектор движения Кропивницкий;
  • БПЛА в Черниговской области в р-не. н.п. Корюковка, курс юго-западный.

В 20:34 - Группы вражеских БПЛА из Херсона в направлении Кривого Рога.

Находитесь в безопасных местах!

Для боротьби з «шахедами»: Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2
Швеція виділяє на закупівлю Tridon Mk2 400 млн євро.
Tridon Mk2, яку вперше представили тільки 2024 року, є мобільною системою ППО середньої дальності. Вона може працювати незалежно від погодних умов, удень і вночі. Однією з її переваг є відносно низька вартість пострілу.

Tridon Mk2 - це встановлена на вантажівку 40-мм зенітна гарматна система, вироблена компанією BAE Systems Bofors. На початок 2026 року орієнтовна вартість одного комплекту становить від 8 до 12 мільйонів доларів США.
06.04.2026 20:28 Ответить
06.04.2026 20:29 Ответить
У відповідь на російські обстріли, Володимир Зеленський обоціяє...
Зеленський обіцяє...
Ам-м-м.🤔
Обіцяє, бо більше нікуя і не вміє!
06.04.2026 21:42 Ответить
 
 