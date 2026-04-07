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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 6 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:07 - БпЛА повз Нову Каховку на Херсонщині, курс - північно-західний (Миколаївщина).

О 19:15 - БпЛА на півночі Чернігівщини в районі н.п. Холми.

О 19:24 - Швидкісна ціль з Донеччини на Дніпропетровщину, вектор - Межова.

Оновлена інформація

О 20:30 - Повітряні сили повідомляють:

  • БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький;
  • БпЛА на Чернігівщини в р-ні. н.п. Корюківка, курс південно-західний.

О 20:34 - Групи ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

О 21:09 - БпЛА в р-ні. Макарова (Київської області) курс південний.

Оновлена інформація

О 22:05 - Загроза ворожих БПЛА для Дніпропетровщини (Кривий Ріг, Павлоград) та Чернігівщини.

О 22:08 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:13 - Пуски КАБ на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Оновлена інформація

О 23:38 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 23:52 - Пуски КАБ на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

О 23:54 - Ворожі БпЛА на Миколаївщині, вектор руху Миколаїв.

О 00:08 - Ворожі БпЛА на північному сході та південному заході Харківщини, вектор руху Харків.

Оновлена інформація

О 00:26 - БпЛА на Миколаїв зі сходу.

О 00:45 - БпЛА у напрямку н.п. Вилкове (Одещина) з Чорного моря.

О 01:18 - БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 01:47 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Павлограду з півночі.

О 01:48 - БпЛА на Чорноморськ із Чорного моря.

Перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) атака (1806) дрони (8682) Шахед (2326)
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