"Слуги народа" провели заседание на фоне проблем с голосованием в Раде

Заседание "Слуги народа" 6 апреля

Фракция "Слуга народа" провела сегодня, 6 апреля, заседание фракции совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя фракции Давида Арахамии.

На заседании обсуждались законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами. Также состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь.

"Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на €90 млрд. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства", – написал Арахамия в Telegram.

Участники заседания и ключевые вопросы

Арахамия поблагодарил за участие премьер-министра Юлию Свириденко, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева и министра финансов Сергея Марченко.

  • Как известно, правительство не смогло вовремя выполнить ключевые структурные ориентиры первого квартала 2026 года в рамках программы расширенного финансирования (EFF) МВФ. Основной причиной стал срыв голосований в парламенте.

Работа Верховной Рады Украины

  • Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
  • Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
  • В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.

Старший штаб-лікар (Хламидия) не проминув нагоди виголосити промову. Його промова була пересипана найрізноманітнішими лайками, але щодо змісту - дуже коротка. Всі вони - худоба і лайно, та коли відважно воюватимуть за найяснішого цісаря (президента), знову зможуть повернутися до людського суспільства, і тоді після війни їм навіть простять їхню спробу симулювати і відкрутитися від фронту. А втім, щодо нього, лікаря, то він у це не вірить, бо певен, - усіх їх чекає зашморг.
Пригоди бравого вояка Швейка - Ярослав Гашек
"Суки народу"
пора їх офіційно перейменувати на "вороги народу".
Якось по скромному - по бідному - а колись Буковель - фуршети - банкети
Пора змінити або посадити ,щоб сумно не було Кожен другий ворюга.
06.04.2026 22:25 Ответить
пора їх офіційно перейменувати на "вороги народу".
06.04.2026 22:29 Ответить
Вороги народу у нас вже є, це партія ПЕСиків.
06.04.2026 22:31 Ответить
А хто такі ПЕСики?
06.04.2026 22:54 Ответить
засідання пдарасів( не наших).
06.04.2026 22:34 Ответить
Депутати втомилися. Погіршився стан спини, зору, слуху та пам'яті. Це не окопи, але Верховна Рада - жахливе місце, - депутат Камельчук. (с)
06.04.2026 22:38 Ответить
06.04.2026 22:43 Ответить
"Слуги народу"провели засідання на тлі проблем із голосуванням у Раді (ЗМІ)

Зал вони не показали, але... по віддзеркаленню видно, що в залі максимум 40-45 осіб ...
06.04.2026 22:47 Ответить
Було 5-6 дефективних менеджерів - стало 7 шт:
Один із них по вазі навіть може замінити 2-х!
Підсумок: 8 дефективних менеджерів!
06.04.2026 23:03 Ответить
Ну-ну ублюдки зелені: в нас Терпіння-Нуль Далі-виносим на погост
06.04.2026 23:14 Ответить
 
 