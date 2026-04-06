"Слуги народа" провели заседание на фоне проблем с голосованием в Раде

Фракция "Слуга народа" провела сегодня, 6 апреля, заседание фракции совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя фракции Давида Арахамии.

На заседании обсуждались законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами. Также состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь.

"Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на €90 млрд. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства", – написал Арахамия в Telegram.

Читайте: Как работает украинский парламент: Рада "завела" канал в WhatsApp

Арахамия поблагодарил за участие премьер-министра Юлию Свириденко, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева и министра финансов Сергея Марченко.

Как известно, правительство не смогло вовремя выполнить ключевые структурные ориентиры первого квартала 2026 года в рамках программы расширенного финансирования (EFF) МВФ. Основной причиной стал срыв голосований в парламенте.

Читайте также: Раде предлагают обратиться к мировому сообществу по поводу недопущения нарушения РФ международного режима ядерной безопасности

Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.

Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.

В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.

Читайте: Свириденко и Зеленский блокируют наше движение в ЕС – Мартина Богуславец // Без цензуры. ВИДЕО