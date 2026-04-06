"Слуги народа" провели заседание на фоне проблем с голосованием в Раде
Фракция "Слуга народа" провела сегодня, 6 апреля, заседание фракции совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя фракции Давида Арахамии.
На заседании обсуждались законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами. Также состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь.
"Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на €90 млрд. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства", – написал Арахамия в Telegram.
Участники заседания и ключевые вопросы
Арахамия поблагодарил за участие премьер-министра Юлию Свириденко, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева и министра финансов Сергея Марченко.
- Как известно, правительство не смогло вовремя выполнить ключевые структурные ориентиры первого квартала 2026 года в рамках программы расширенного финансирования (EFF) МВФ. Основной причиной стал срыв голосований в парламенте.
Работа Верховной Рады Украины
- Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
- Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
- В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.
Пригоди бравого вояка Швейка - Ярослав Гашек
Зал вони не показали, але... по віддзеркаленню видно, що в залі максимум 40-45 осіб ...
Один із них по вазі навіть може замінити 2-х!
Підсумок: 8 дефективних менеджерів!