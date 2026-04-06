"Слуги народу" провели засідання на тлі проблем із голосуванням у Раді

Фракція "Слуга народу" провела сьогодні, 6 квітня, засідання фракції спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови фракції Давида Арахамії.

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На засіданні обговорювалися законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань України перед донорами. Також відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

"Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на €90 млрд. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави", – написав Арахамія у Телеграмі.

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Учасники засідання та ключові питання

Арахамія подякував за участь прем’єр-міністру Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву та міністру фінансів Сергію Марченку.

Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки першого кварталу 2026 року у межах програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Основною причиною став зрив голосувань у парламенті.

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Робота Верховної Ради України

Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.

Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.

Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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