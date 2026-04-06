"Слуги народу" провели засідання на тлі проблем із голосуванням у Раді
Фракція "Слуга народу" провела сьогодні, 6 квітня, засідання фракції спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови фракції Давида Арахамії.
На засіданні обговорювалися законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань України перед донорами. Також відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.
"Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на €90 млрд. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави", – написав Арахамія у Телеграмі.
Учасники засідання та ключові питання
Арахамія подякував за участь прем’єр-міністру Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву та міністру фінансів Сергію Марченку.
- Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки першого кварталу 2026 року у межах програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Основною причиною став зрив голосувань у парламенті.
Робота Верховної Ради України
- Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
- Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
- Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.
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