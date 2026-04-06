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Новини Фінансова допомога від МВФ
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"Слуги народу" провели засідання на тлі проблем із голосуванням у Раді

Засідання Слуг народу 6 квітня

Фракція "Слуга народу" провела сьогодні, 6 квітня, засідання фракції спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови фракції Давида Арахамії.

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На засіданні обговорювалися законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань України перед донорами. Також відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

"Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на €90 млрд. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави", – написав Арахамія у Телеграмі.

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Учасники засідання та ключові питання

Арахамія подякував за участь прем’єр-міністру Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву та міністру фінансів Сергію Марченку.

  • Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки першого кварталу 2026 року у межах програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Основною причиною став зрив голосувань у парламенті.

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Робота Верховної Ради України

  • Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
  • Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
  • Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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ВР (15197) голосування (475) закон (2911) МВФ (3155) Слуга народу (2868)
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Топ коментарі
+14
Старший штаб-лікар (Хламидия) не проминув нагоди виголосити промову. Його промова була пересипана найрізноманітнішими лайками, але щодо змісту - дуже коротка. Всі вони - худоба і лайно, та коли відважно воюватимуть за найяснішого цісаря (президента), знову зможуть повернутися до людського суспільства, і тоді після війни їм навіть простять їхню спробу симулювати і відкрутитися від фронту. А втім, щодо нього, лікаря, то він у це не вірить, бо певен, - усіх їх чекає зашморг.
Пригоди бравого вояка Швейка - Ярослав Гашек
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06.04.2026 22:24 Відповісти
+13
"Суки народу"
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06.04.2026 22:18 Відповісти
+8
пора їх офіційно перейменувати на "вороги народу".
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06.04.2026 22:29 Відповісти

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