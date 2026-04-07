Ночная атака дронов: Украина сбила 77 БПЛА из 110, - Воздушные силы

С вечера 6 апреля территорию Украины атаковали 110 ударных БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Около 70 из них - "шахеды".

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

  • Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым;
  • ВОТ Донецкой области.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

Від тієї пори як "найвеличніший" вирішив допомагати на Близькому Сході і відправив кращу групу операторів для допомоги ,число збитих ворожи дронів в Україні сутьєво зменшилось і ось маємо майже тритина ворожих бпла долітають до цілі.
07.04.2026 08:47 Ответить
Ти щодня розганяєш зраду щодо відправлення кращої групи операторів на схід у ранкових звітах про кацапські бпла. Але чомусь не розганяв її, коли усі оператори були тут (наприклад у січні чи лютому), а бпла усе одно долітали і було багато влучань ? Ну а ось буквально тиждень тому : Денна ворожа атака: ППО України знешкодила 345 БпЛА із 361, - Повітряні сили. Джерело: https://censor.net/ua/n3608408
Поганий результат ? Але ж найкращі уже 2 тижні як були на сході ? Щось там тебе в тій темі не було чи якось незручно згадувати ? Не буває 100% збиття при таких кількостях цілей, які запускають кацапи. В жодній країні світу. І для тих, хто усюди шукає зраду-дронами перехпоплювачами ми кацапську балістику не позбиваємо. Запропонувати обміняти їх на ракети до петріотів (якими там на сході іранські шахеди збивають)-варто було спробувати.
07.04.2026 09:28 Ответить
Якщо тритина долітають до цілі то справи погані, раніше цей показник був 5-10%.
07.04.2026 09:32 Ответить
Про "раніше цей показник був 5-10%" на ходу вигадав ? Ось наприклад за 31 січня 2026 року : "У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 85 ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 64 ворожі безпілотники." Чи ось : "У ніч на 15 лютого 2026 року росіяни атакували Україну 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 55 дронів" Що там в процентах виходить ? Це було в цьому році ДО відправки операторів на схід. Це-війна. Дрони не літають по одному й тому ж маршруту в один й той саммй день при таких самих погодних умовах.
07.04.2026 09:45 Ответить
Пан мабуть наслухався Найвеличнішого ЛІДОРА **********, який теж втирав пересічним - як він у арабів обміняє українські дрони від своєї Хвірми , де зіцГоловою є теж СлугаТогоНароду - Штіллерман , на американські ракети Петріот ?

Пан хоч знає вартість однієї ракети Петріот, запаси яких суттєво скоротились за час війни в Перській Затоці ?

Чи пан вважає арабських шейхів дурнішими в порівнянні з розумовими здібностями Квартального Піаніста?
07.04.2026 09:45 Ответить
Нащо мені ваш піаніст ? Хіба самому важко зрозуміти, що витрачати декілька дронів-перехоплювачів на одного шахеда-набагато раціональніше, ніж витрачати на нього декілька PAC-2 чи PAC-3 ? Це збереже ракети на складах та потенційно їх могли би передати нам. Ніхто не знав і не знає, чи передадуть чи ні. Але хіба не варто було спробувати ? Чим балістику будемо збивати ? Стінгами ?
07.04.2026 09:53 Ответить
Результат гарний, хлопці молодці, але відсоток ураження зменшився. Причин мабуть у тому шо на Близкий Схів кращі розрахунки відправив Наполеончик Янелох Бонеевтікович. відправив за рахунок життів українців.
07.04.2026 08:53 Ответить
А як мав зробити Найвеличніший та НайПотужніший, як у НЬОГО ( так кажуть злі язики ... можуть брешуть, а може й ні ) є коштовна нерухомість в Еміратах та ще є рахунки в банках країн Перської Затоки поза зоною західного фінмоніторінгу, які конче необхідно захищати .... тоді як в Харкові, Дніпрі, Сумах та інших містах Півдня та Сходу України у Сонцесяйного нерухомості немає?!
07.04.2026 09:33 Ответить
Ділема.
07.04.2026 09:36 Ответить
 
 