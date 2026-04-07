Ночная атака дронов: Украина сбила 77 БПЛА из 110, - Воздушные силы

С вечера 6 апреля территорию Украины атаковали 110 ударных БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Около 70 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым;

ВОТ Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский производитель "Фламинго" готовит более дешевую альтернативу Patriot, – Reuters

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит современные системы ПВО Tridon от Швеции для борьбы с "шахедами"