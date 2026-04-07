Ночная атака дронов: Украина сбила 77 БПЛА из 110, - Воздушные силы
С вечера 6 апреля территорию Украины атаковали 110 ударных БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Около 70 из них - "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым;
- ВОТ Донецкой области.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.
Поганий результат ? Але ж найкращі уже 2 тижні як були на сході ? Щось там тебе в тій темі не було чи якось незручно згадувати ? Не буває 100% збиття при таких кількостях цілей, які запускають кацапи. В жодній країні світу. І для тих, хто усюди шукає зраду-дронами перехпоплювачами ми кацапську балістику не позбиваємо. Запропонувати обміняти їх на ракети до петріотів (якими там на сході іранські шахеди збивають)-варто було спробувати.
Пан хоч знає вартість однієї ракети Петріот, запаси яких суттєво скоротились за час війни в Перській Затоці ?
Чи пан вважає арабських шейхів дурнішими в порівнянні з розумовими здібностями Квартального Піаніста?